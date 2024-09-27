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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 27 Eylül 2024

27 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi dinamik hissetmekle beraber işinize de pozitif bir biçimde odaklanma fırsatı bulacaksınız.
Kariyer bağlamında güzel gelişmeler yaşanabilir.

BOĞA
Son zamanlarda aşk hayatınızda oluşacak yeni haberler neticesinde kendinizi iyi hissedebileceksiniz.
Sağlığınız yerinde.

İKİZLER
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedecek yeni gelişmeler yaşanması ile beraber özgüveniniz artabilir.

YENGEÇ
Bugünlerde kendi değerinizi görmek için bilinçli bir çabaya ihtiyacınız var. Etrafınızı besliyor ve büyütüyor, herkese yardım ediyorsunuz.

ASLAN
Aşk hayatınıza çıkarcı yaklaşmak yerine gerçek duygularınızı ortaya koymanızda fayda var. Partnerinizi pişman etmek yerine hataları konuşun.

BAŞAK
Eğer bir mülakat ya da sınav sürecinde iseniz verdiğiniz emek oranında iyi ve kaliteli bir süreç ve eğitim dönemi geçirebilirsiniz.
Başarılı olacaksınız.

TERAZİ
Son zamanlarda çevrenize davranışlarınızda iyileşme görülebilir.
Durup dengeyi nasıl kurmak istediğinize dair düşünmeye ihtiyacınız var.

AKREP
Bugünlerde bazı konularda karar alabilir ya da uygulamaya geçebilirsiniz. Bu karar alma ya da uygulamaya geçme hali ile beraber bilgi de sizinle birlikte gelebilir.

YAY
Bugünlerde kusurlarınız gözünüze bir iken bin görünebilir.
Hepimizin kusurları vardır kendinizi bu hal içerisinde görerek sevmeniz çok önemli.

OĞLAK
Gerekli olmayan bazı estetik ameliyatlar ve bazı noktalarda ihtiyacınız olmadığını bildiğiniz halde bedeninize eziyet edecek diyetlere meyil etmek isteyebilirsiniz, etmeyin.

KOVA
Beklediğiniz eski partnerin dönüşü ile gününüz neşelenebilir.
Kırmızı çizgilerinizi belli etmek anlayış görüp görmeyeceğinizi anlamanız için çok önemli.

BALIK
Çevrenize karşı bazı noktalarda kendi değerinizi görmezden gelerek haddinden fazla fedakarlık yapabiliyorsunuz. Bu sizi yorabilir.

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