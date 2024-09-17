Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Yapınızda iletişim yetenekleri olsa da yine de bu yetenekleri bilgece kullanmanız gerekebilir. Nazara dikkat etmeniz gereken bir gün.

BOĞA

Hayatınıza birisinin girmesi ve size güzellikleri yaşatması olası ancak yine de sorumluluklarınızı da bir kenara bırakmayıp onları hatırlamaya özen gösterin.

İKİZLER

Son zamanlarda size iyi gelmeyen kişi ve olayları bırakmakta kararlı olduğunuz sürece iç ışığınız ve potansiyeliniz yükselecek. Kafanızın rahatlaması geren bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

Çevrenizle ters düşmemek için onları dinleyip anlamaya çalışın ayrıca kişisel anlamda da başarısızlıklara değil geçmiş başarılarınıza odaklanmanız faydalı.

ASLAN

Estetik ve gösteriş gerektiren herhangi bir konuda başarılı bir gün. Ayrıca planlama yapmak ve dostlarınıza yardım etmek için de uygun bir gün.

BAŞAK

Aşk planları odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

Karşı cinsi tanımak ve etkilemek için aktif çaba gösterebilirsiniz.

Sonucun başarılı olacağından şüpheniz olmasın.

TERAZİ

Bugünlerde tertemiz düşünce ve olumlamalar ve yeni yaşam planı gününüzü oldukça güzel hale getirecek.

Kariyerinizde başarılı süreç.

AKREP

Aşk hususunda şanslı olduğunuz bir gün.

Ancak bu sorgulama süreci aşırı soruşturmaya döner ve ortaya çıkarsa sonradan başınız ağrıyabilir.

YAY

Günü kuruntular ve olumsuz düşüncelerle başlayabilirsiniz.

Etrafınızdaki size kötü gelen insanları hayatınızdan çıkartmak için ciddi kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK

Etrafınızdaki bazı kişilerle aranızda olumsuzluklar geçebilir. Bu olumsuzlukları sözlü ya da imalı bir şekilde dile getirmek isteyebilirsiniz.

KOVA

Görünüşünüz ile ruh haliniz tam anlamı ile örtüşmeyebilir.

Aşırı kontrolcülük gün içerisinde kuruntu ve karamsar düşüncelere kapılmanıza neden olabilir.

BALIK

Etrafınızdaki kişileri fazlaca yargılamamaya dikkat etmeye çalışın. İç potansiyelinizde bugünlerde kavgacılık olabilir.