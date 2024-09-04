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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 4 Eylül 2024

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4 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde bilhassa hususi eşyalarınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekmekte.
Bugünlerde hırsızlık vakaları yaşanabilir.

BOĞA
Karakteristik özelliklerinizin ön plana çıktığı bugünlerde dostunuzu ve yanınızda olan kişileri fark etme ve onların söylediklerine kulak verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER
Son zamanlarda aşk hayatınızda isteklerinizin netleştiği ve partnerinizin de bunu fark etme fırsatı yakaladığı bir gündesiniz.

YENGEÇ
Sosyal yaşantınızda iç içe bulunduğunuz konular geçmişe göre değişkenlik gösterebilir ancak çoğu zaman bu değişkenlik sizin hayrınıza olacak.

ASLAN
Sağlık konusunda operasyon düşünüyorsanız bugünler sizler için uygun. Ayrıca mesleki ya da kariyer konularında da önünüzün açık olduğunu göreceksiniz.

BAŞAK
Sağlık konusunda temkinli olmayı ve gününüze orta derecede egzersiz eklemeyi ihmal etmezseniz kendinizi çok dinç hissedeceksiniz.

TERAZİ
Ailenizle geçireceğiniz bir gün olursa çok daha fazla verim alabilirsiniz. Karamsar olmayı bir kenara bıraktığınız ve enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz.

AKREP
Son zamanlarda İrade gücünüzün arttığı ve mantıkla hareket edilmesi gereken konularda verim alabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Bugünlerde başladığınız konuların istikrarlı sürdüğünü görebilirsiniz. İlişkisi olmayan Yay burcu üyeleri bir süre daha yalnız kalmayı tercih edebilirler.

OĞLAK
Bu aralar sosyalliğiniz ile de bilhassa karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.
Kendinizi ifade ederken mutlu da olabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA
Kendinize yatırım yapacağınız ve kişisel isteklerinizle ilgilenme fırsatı yakalayabileceğiniz günlerin içerisindesiniz.

BALIK
Aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmenin keyfine varabileceğiniz bugünlerde sosyal hayatınızda belirgin bir farkındalık ve artış gözlemlenebilir.

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