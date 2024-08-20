Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde çek-senet hesaplamalarınıza, kredilerinize, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz. Sağlığınız ile ilgili endişelenecek bir durum yok.

BOĞA

Her türlü ortaklığınızla alakalı olarak dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz zira bugünlerde kendinizi biraz sinirli hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Bitmek bilmeyen bazı angarya işleriniz bugünlerde tekrar su yüzüne çıkabilir.

Evrak-devlet işleriniz olabilir ya da varsa mahkeme tarihiniz belirlenebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde duygusal konulara önem verebilirsiniz bu konularda atılım yapmamalısınız.

İlginiz var da birine açılmaya niyetli iseniz süreci erteleyin.

ASLAN

Taşınmak, yer değiştirmek gibi bir planınız varsa süreci ötelemenizde fayda var. İş değişikliği veya rotasyon sürecinde iseniz bu süreci mümkün olduğunca erteleyin.

BAŞAK

Bugünlerde kontrolü biraz kaybedebilir pasif agresif durumun bir miktar dışına çıkarak kendinizi biraz sert bir dille ifade edebilirsiniz.

TERAZİ

Ufacık bir olayda ipleri koparma raddesine gelebilirsiniz.

Kendinizi şartlamayın ancak kendinizin de farkında olacağınız bir süreç benimseyin.

AKREP

Evli olan Akrep'ler aile ile ilgili önemli kararlarını almayı ilerleyen günlere bırakın. Kusurlarınız yüzünüze vurulabilir, gergin olabilirsiniz.

YAY

Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisinde sizler de varsınız.

Sağlık açısından bugünlerde tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var.

OĞLAK

Uç noktalarınızı keşfedeceğiniz bir sürece girdiğiniz için dikkatli olmanızda fayda var, strese karşı bir şekilde önleminizi almanızda fayda var.

KOVA

Tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var. Ödeyeceğiniz meblağlar varsa eğer mümkünse ötelemenizde fayda var çünkü verdikçe elinizden çıkabilir.

BALIK

İletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir. Seyahat için uygun bir zaman olmamakla beraber ev içerisinde de alacağınız haberler stresinizi arttırabilir.