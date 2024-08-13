PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 13 Ağustos günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 13 Ağustos 2024

13 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Gösterişten uzak hal ve huzuru seçmek size iyi gelecek özellikle özür dileyebilmenin erdemi sizi huzura kavuşturabilir.

BOĞA
Sosyal olmak için ekstra bir çaba göstermeseniz de sosyal olacağınız, doğallığınız ile insanların dikkatini çekebileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda partnerinize karşı sert tepki göstermemeniz gereken ve anlayışlı olmayı günün merkez konusu haline getirmeniz gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ
Mizacınızda olandan fazla bir enerji ile güne başlayabilirsiniz.
Bu da hem sizin hem de çevrenizin pozitif yönde etkilenmesine vesile olacaktır.

ASLAN
Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik bir şekilde düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde aşk hayatınızda temkinli davranmak isterken süreyi ya da mesafeyi çok uzatarak partnerinizin şüpheye düşmesine neden olabilirsiniz.

TERAZİ
Pozitif düşünme hali yapmak istediklerinize de yansıyarak işinizin rast gitmesine sebep olacak. Maddi sıkıntılarınızı atlatacağınız bir dönemdesiniz.

AKREP
Partnerinizden ilgi bekleyeceksiniz ve beklediğiniz ilgi size verilecek.
Her açıdan motive hissedeceğiniz bugünde iyilik yapmak isteyebilirsiniz.

YAY
Partnerinizin size daha da aşık hissettiği bir evredesiniz. İş stresinizin üstesinden gelmek için kendinizi geliştireceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK
Partnerinizin sıkılmasını istemiyorsanız ilişki içerisinde onu tanımayı hedeflemeli ve hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu etmek için çaba göstermelisiniz.

KOVA
Kendi yolunuzu zekanız ile ışıkla taçlandırmak hususunda başarılı olabileceksiniz.
Özellikle satış sektörü gibi işlerde kolayca başarı kazanabilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde içinizdeki sessizlikten çıkmak ve dışa dönük olmak genel konunuz olacak.
Yeni planlar, yeni hedefler ve kendinizle yüzleşmek isteyeceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
12 Ağustos günlük burç yorumları 12 Ağustos 2024, Pazartesi 11 Ağustos günlük burç yorumları 11 Ağustos 2024, Pazar 10 Ağustos günlük burç yorumları 10 Ağustos 2024, Cumartesi 9 Ağustos günlük burç yorumları 09 Ağustos 2024, Cuma
Tarım Kredi’de 59 üründe altın fiyatlar sıralandı! Hafta başı indirimi geldi: 12-23 Ağustos’ta yoğurt, peynir, tereyağı, balık, un...
Tarım Kredi'de 59 üründe altın fiyatlar sıralandı!
Sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaretlerde bulunmustu! Gözaltına alındı
Sokak röportajında hakaretler savuran şahıs gözaltında
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
Mourinho'dan onay çıktı! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye
Bahar dizisinde başrol krizi! 2. sezon öncesi yıldırım gibi karar; O gitti yerine...
Bahar dizisinde başrol krizi!
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
Mourinho'dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
SON DAKİKA