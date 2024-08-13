Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Gösterişten uzak hal ve huzuru seçmek size iyi gelecek özellikle özür dileyebilmenin erdemi sizi huzura kavuşturabilir.

BOĞA

Sosyal olmak için ekstra bir çaba göstermeseniz de sosyal olacağınız, doğallığınız ile insanların dikkatini çekebileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda partnerinize karşı sert tepki göstermemeniz gereken ve anlayışlı olmayı günün merkez konusu haline getirmeniz gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ

Mizacınızda olandan fazla bir enerji ile güne başlayabilirsiniz.

Bu da hem sizin hem de çevrenizin pozitif yönde etkilenmesine vesile olacaktır.

ASLAN

Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik bir şekilde düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızda temkinli davranmak isterken süreyi ya da mesafeyi çok uzatarak partnerinizin şüpheye düşmesine neden olabilirsiniz.

TERAZİ

Pozitif düşünme hali yapmak istediklerinize de yansıyarak işinizin rast gitmesine sebep olacak. Maddi sıkıntılarınızı atlatacağınız bir dönemdesiniz.

AKREP

Partnerinizden ilgi bekleyeceksiniz ve beklediğiniz ilgi size verilecek.

Her açıdan motive hissedeceğiniz bugünde iyilik yapmak isteyebilirsiniz.

YAY

Partnerinizin size daha da aşık hissettiği bir evredesiniz. İş stresinizin üstesinden gelmek için kendinizi geliştireceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK

Partnerinizin sıkılmasını istemiyorsanız ilişki içerisinde onu tanımayı hedeflemeli ve hem kendinizi hem de partnerinizi mutlu etmek için çaba göstermelisiniz.

KOVA

Kendi yolunuzu zekanız ile ışıkla taçlandırmak hususunda başarılı olabileceksiniz.

Özellikle satış sektörü gibi işlerde kolayca başarı kazanabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde içinizdeki sessizlikten çıkmak ve dışa dönük olmak genel konunuz olacak.

Yeni planlar, yeni hedefler ve kendinizle yüzleşmek isteyeceksiniz.