Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde gizlilik içerisinde hareket etmeyi tercih etmek size iyi gelebilir.

İş konusunda otorite figürleri ile çatışma yaşayabilir.

BOĞA

Bu aralar yeni projelere başlamak ve yaratıcılık gerektiren herhangi bir konuda başarılı olmak bugün genel konunuz.

İKİZLER

Başkalarına iyi gelmek, bunu gönülden istemek size iyi gelecek.

Enerjinizin değişimi ve etkileri etrafınıza da olumlu yansıyacak.

YENGEÇ

İstikrar gerektiren konulara karşı eskiye oranla daha açık bakabilirsiniz ayrıca hayatınızdan istemediğiniz şeyleri çıkartmak için uygun bir gün.

ASLAN

Son zamanlarda özellikle yaratıcılık ve kariyer odaklı konularda yeni projeler aklınıza gelebilir. Bu durum da size iyi hissettirebilir.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi rekabetçi hissedebilirsiniz. Bu süreçte fazla eleştirel olup başkalarının kalbini kırmamaya dikkat etmelisiniz.

TERAZİ

Kalbini kırdığınız kişilere karşı daha sempatik yaklaşmak isteyebilir, özellikle işinizde gücünüzü daha kibar yollarla kanıtlamayı tercih edebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde başkalarına yardım etmeyi gerçekten çok isteyebileceğiniz bir gündesiniz.

Atacağınız hamle ve adımları iyi hesaplamanız gerekmekte.

YAY

Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek güç ve motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz. Kendinizi motive edebileceksiniz.

OĞLAK

Bugünlerde taklit edilmek sizi oldukça rahatsız edebilir ancak yine de herkese karşı verimli ve yardımsever olmaktan da vazgeçmeyeceksiniz.

KOVA

Aşk konusunda partnerinizle birbirinize olan tutumunuz ya da görev dağılımı değişebilir. Maddiyatla alakalı etik başarılar edinebilirsiniz.

BALIK

Son zamanlarda kendi ruh haliniz, kabiliyetleriniz, başarılarınız ve öğreticiliğiniz çevrenizdeki diğer kişilere de ilham olacak.