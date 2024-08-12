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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 12 Ağustos 2024

12 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde gizlilik içerisinde hareket etmeyi tercih etmek size iyi gelebilir.
İş konusunda otorite figürleri ile çatışma yaşayabilir.

BOĞA
Bu aralar yeni projelere başlamak ve yaratıcılık gerektiren herhangi bir konuda başarılı olmak bugün genel konunuz.

İKİZLER
Başkalarına iyi gelmek, bunu gönülden istemek size iyi gelecek.
Enerjinizin değişimi ve etkileri etrafınıza da olumlu yansıyacak.

YENGEÇ
İstikrar gerektiren konulara karşı eskiye oranla daha açık bakabilirsiniz ayrıca hayatınızdan istemediğiniz şeyleri çıkartmak için uygun bir gün.

ASLAN
Son zamanlarda özellikle yaratıcılık ve kariyer odaklı konularda yeni projeler aklınıza gelebilir. Bu durum da size iyi hissettirebilir.

BAŞAK
Bugünlerde kendinizi rekabetçi hissedebilirsiniz. Bu süreçte fazla eleştirel olup başkalarının kalbini kırmamaya dikkat etmelisiniz.

TERAZİ
Kalbini kırdığınız kişilere karşı daha sempatik yaklaşmak isteyebilir, özellikle işinizde gücünüzü daha kibar yollarla kanıtlamayı tercih edebilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde başkalarına yardım etmeyi gerçekten çok isteyebileceğiniz bir gündesiniz.
Atacağınız hamle ve adımları iyi hesaplamanız gerekmekte.

YAY
Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek güç ve motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz. Kendinizi motive edebileceksiniz.

OĞLAK
Bugünlerde taklit edilmek sizi oldukça rahatsız edebilir ancak yine de herkese karşı verimli ve yardımsever olmaktan da vazgeçmeyeceksiniz.

KOVA
Aşk konusunda partnerinizle birbirinize olan tutumunuz ya da görev dağılımı değişebilir. Maddiyatla alakalı etik başarılar edinebilirsiniz.

BALIK
Son zamanlarda kendi ruh haliniz, kabiliyetleriniz, başarılarınız ve öğreticiliğiniz çevrenizdeki diğer kişilere de ilham olacak.

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