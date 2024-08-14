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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 14 Ağustos 2024

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14 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
İçinizdeki sıkıntılar ve strese karşı ayakta duramıyor hissediyor olabilirsiniz. Pes etmek üzere olduğunuz bazı konular var ancak pes etmek sizi mutsuz edecektir.

BOĞA
Yapmış olduğunuz bir takım resmi işler, yolculuklar ya da eğitim konuları olabilir. Geçmişteki başarılarınız bugünlerde gurur kaynağınız olabilir.

İKİZLER
Bugünlerde hayal kurmak sizin odak konunuz olabilir ancak bu hayaller gerçekleştirilemeyecek şeyler olmayacak.
Hayallerinizin peşinden koşun.

YENGEÇ
Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite doruğa ulaşırken birkaç gün içinde biraz duygusallaşacaksınız.
Ama sorun değil çünkü arada bir stresi atmaya yardımcı olur.

ASLAN
Geçmiş başarılarınızla elbette gurur duyun fakat orada takılı kalmayın. Verimli olmak istediğiniz sürece hayatınıza karşı verimli olabileceksiniz.

BAŞAK
Kariyer cephesinde çalkantılar yaşanması muhtemel.
Şu anda olan pek çok şeyin olması, yeni fırsatlara çoğu insandan daha hızlı uyum sağlamanız için lehinize çalışacaktır.

TERAZİ
Son haftalarda hareket eksikliğinden sıkıldığınızdan ve hayatınızı yeniden harekete geçirmek için kaos ve kafa karışıklığından yararlanabildiğinizden memnun olacaksınız.

AKREP
Son zamanlarda doğru adımlar ile başarılı olacak ve başarının tadı ile hayatınızı uzun süre yönlendirebileceksiniz.
Şansınız yaver gidecek.

YAY
Bu aralar kendinizi güçlü hissedeceksiniz ancak stres hastalıklarına karşı dikkatli olmanız gerekmekte.
Bugünlerde bitki çayı tüketmeye çalışın.

OĞLAK
Bugünlerde gerçeklerle yüzleşmek istediğiniz bir gerçek. Hayatınız için daha sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde aile içi ve maddi meselelerde kendinizi ifade etmeniz gereken durumlar olabilir. Hayatınızı tecrübeler verimli kılacaktır.

BALIK
Bugünlerde ruhani konularda araştırmalar ilginizi çekebilir.
Bu tezahürden kurtulmanın yolu ise olanı kabul etmek ve ilahi sisteme güvenmektir.

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