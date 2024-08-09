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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 9 Ağustos 2024

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9 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Beklemediğiniz birtakım tutumlar sergileyebilirsiniz ancak cesaretiniz artacak.
Pişmanlık ya da geri adım atma ihtiyacı hiçbir şekilde hissetmeyebilirsiniz.

BOĞA
Duygusal hanenizde oluşacak olaylar sizleri derinden etkileyebilir ancak sonrasında olayların gördüğünüzden daha yüzeysel olduğunu fark edebilirsiniz.

İKİZLER
Aşk konuları ile meşgul olmak isteyebilirsiniz.
Özellikle aşk hanenizde olacak birtakım gelişmelerle beraber işinize tam olarak konsantre olamayabilirsiniz.

YENGEÇ
İkili ilişkiler konusunda aradığınızı tam anlamı ile bulamıyor olsanız da iletişim yetenekleriniz ve çözüm odaklı oluşunuz ilerleyen günlerde netliği getirecektir.

ASLAN
Üzerinize uymayan, sizin parçanız olmayan alışkanlıkları kabul görmek için edinme potansiyeliniz vardı ancak farkındalıklarla bundan uzaklaşabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde hayatınızda bazı kararlar almanız gerektiğini hissetseniz de netlik için yeterli veriniz olmayabilir ve düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

TERAZİ
Geleceğe dair planlarınızın çizelgesini yapmak için uygun bir gündesiniz. Harekete geçmek yerine yeterli bir plan oluşturup başarıyı kendinize çekebilirsiniz.

AKREP
Duygusal konularda sizden beklenenden farklı bir tutum sergileyebilirsiniz.
Toksik ilişkisi olan Akrep'ler yürümeyen ilişkiyi bitirecek güç ve cesarete sahip olabilirler.

YAY
Duyguları esas olarak görebilir ve kendinizi dinlemeyi seçebilirsiniz.
İsteklerinize giden yolda destek görmeden başarılı olabileceğinize dair inancınız artabilir.

OĞLAK
Detaylara önem verme yeteneğiniz sayesinde iş arkadaşlarınız destek isteyebilir, onların göremediği detayları görmeniz için işleri ile ilgilenmenizi rica edebilirler.

KOVA
Aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle ilişkinizde seviye atlamak ya da bir şeyleri netleştirmek için uygun bir gün.

BALIK
Sabır göstermeniz gereken konularda kendinizin farkında olacak ve bilinçli seçimler yapabileceksiniz.
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

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