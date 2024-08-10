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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 10 Ağustos 2024

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10 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Sizler de bugünlerde egosuna sahip olması gereken burçlardan birisiniz. Zamanınızı başkalarını eleştirerek değil kendinizi geliştirerek geçirmelisiniz.

BOĞA
Sizler de bugünlerde egosuna sahip olması gereken burçlardan birisiniz.
Zamanınızı başkalarını eleştirerek değil kendinizi geliştirerek geçirmelisiniz.

İKİZLER
Bilgilendiğiniz ve bilgilendikçe başkalarına da yardımınızın dokunduğu bir gün olabilir. Kendinizi bazı konularda insanlardan üstün hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Hedeflerinizi belirlemek ve ilerlemek için uygun bir gün.
Ayrıca disiplin gerektiren küçük işlerinizi tamamlamak konusunda başarılı olacağınız bir gün.

ASLAN
Bugün ikna kabiliyetiniz çok yüksek olabilir olaylara adil yaklaşabilirsiniz. Üzüldüğünüz konuları içinize atarak dostlarınızla pek konuşmak istemeyebilirsiniz.

BAŞAK
Kişisel bakımınıza önem verdiğiniz gibi bugün başkalarına da yardımcı olabilir ve pratik çözümlerinizle adeta arkadaşlarınızın gününü kurtarabilirsiniz.

TERAZİ
Algınızın dışına çıkan konularda karar almamalı ve çekimser beklemelisiniz. Ayrıca dilekte bulunmak ya da maneviyatınızı yükseltmek için uygun bir gün.

AKREP
Zar zor üzüntüsünü ya da duygularını gösterebilen biri olduğunuz için yanında rahat hissettiğiniz kişilerin varlığına çokça ihtiyacınız olabiliyor.

YAY
Bugün gurur yapmak yerine bazı dostlarınızdan yardım isteyebilirsiniz.
Böylelikle sizin için fedakarlık yapabilecek dostlarınızı da tanımış olursunuz.

OĞLAK
Partnerinizi bir iş üzerinde yakalamak isterken kendiniz yakalanabilirsiniz.
Sonradan üzülmemeniz için dikkatli olmanızda fayda var.

KOVA
Sırlarınızı başkalarına verirken dikkatli davranmalısınız.
Başkalarının sırlarını saklamak hususunda çok başarılı iken kendiniz konusunda çok açık sözlü olabiliyorsunuz.

BALIK
İşinizde yetkili kişilerle tartışmak size faydadan çok zarar getirebilir bu yüzden dikkatli olmanızda ve sinirlerinize hakim olmanızda fayda var.

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