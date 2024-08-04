Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Günü mümkün olduğunca ani kararlar almadan geçirin.

Düşünmek, yalnız vakit geçirmek ya da evinizle ilgilenmek için uygun bir gün. Huzurlu kalın.

BOĞA

Son zamanlarda duygusal açıdan isteklerinizin karşılandığını düşünüyorsunuz.

Kendinizi kısıtlanmış ve daralmış hissedebileceğiniz günler yaşıyorsunuz.

İKİZLER

Bugünlerde maddi açıdan bolluk içerisinde olsanız da partner ya da ailenizdeki kişilerin baskıları onlarla iletişiminizi yeniden sorgulamanıza neden olabilir.

YENGEÇ

Duygusal açıdan umduğunuzu bulamamak moralinizi bozsa da bu sürecin geçici olduğunu bilin. Kendinizi koruma altında tutmaya çalışın.

ASLAN

Motivasyonunuzun yükseldiği bugünlerde işte güvencenizi garantileyecek yeni haberler alarak daha da keyiflenebilirsiniz. Ailenizle irtibatınızı koparmamalısınız.

BAŞAK

İşinizde herhangi bir problem olmadığını görmek, var olduğunu sandığınız problem ve kuruntuların gitmesi zihin ve ruhunuzu epey rahatlatacak.

TERAZİ

Duygusal olarak güzel gelişmeler yaşayacak olsanız da kendinizi çok kaptırmamaya çalışın.

Herkese hemen güvenip sırlarınızı vermemeye çalışın.

AKREP

Sırlarınızı ve ideallerinizi kötüye kullanmaya çalışabilirler.

Özellikle sizi araştıran rakip ve üstleriniz olabilir. Güler yüzlü ancak temkinli kalmaya özen gösterin.

YAY

Bugünlerde hiç üşengeç hissetmeyeceğiniz için uzun zamandır sürüncemede kalan ve gerçekleşmesi gereken işlerinizi halletme fırsatı bulabilirsiniz.

OĞLAK

Zamanlama açısından şanslı olabilirsiniz.

İşlerinizin yetiştiğini görmek ve enerjinizi çok fazla harcamak zorunda kalmamanız hali sizi gelecek günlere motive edebilir.

KOVA

Güvence istediğiniz konularda sınanabilirsiniz.

Özellikle bir ilişki içerisinde ciddiyet beklerken umduğunuzu bulamayabilirsiniz.

Sabırlı olmalısınız.

BALIK

Bugünlerde beklediğiniz terfi haberi ya da maddiyatınızı ilgilendiren iş bağlantılı haberler gelmeyebilir, bu durum gerginlik yaşamanıza sebep olabilir.