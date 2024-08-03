Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızla ilgili partnerinizin beklentilerini fark etmek için iyi bir dinleyici olmanız şart. Göstereceğiniz ilgi bugünlerde ekstra hoşuna gidebilir.

BOĞA

Sizler de bugünlerde egosuna sahip olması gereken burçlardan birisiniz.

Zamanınızı başkalarını eleştirerek değil kendinizi geliştirerek geçirmelisiniz.

İKİZLER

Bilgilendiğiniz ve bilgilendikçe başkalarına da yardımınızın dokunduğu bir gün olabilir. Kendinizi bazı konularda insanlardan üstün hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Hedeflerinizi belirlemek ve ilerlemek için uygun bir gün.

Ayrıca disiplin gerektiren küçük işlerinizi tamamlamak konusunda başarılı olacağınız bir gün.

ASLAN

Bugün ikna kabiliyetiniz çok yüksek olabilir olaylara adil yaklaşabilirsiniz. Üzüldüğünüz konuları içinize atarak dostlarınızla pek konuşmak istemeyebilirsiniz.

BAŞAK

Kişisel bakımınıza önem verdiğiniz gibi bugün başkalarına da yardımcı olabilir ve pratik çözümlerinizle adeta arkadaşlarınızın gününü kurtarabilirsiniz.

TERAZİ

Algınızın dışına çıkan konularda karar almamalı ve çekimser beklemelisiniz. Ayrıca dilekte bulunmak ya da maneviyatınızı yükseltmek için uygun bir gün.

AKREP

Zar zor üzüntüsünü ya da duygularını gösterebilen biri olduğunuz için yanında rahat hissettiğiniz kişilerin varlığına çokça ihtiyacınız olabiliyor.

YAY

Bugün gurur yapmak yerine bazı dostlarınızdan yardım isteyebilirsiniz.

Böylelikle sizin için fedakarlık yapabilecek dostlarınızı da tanımış olursunuz.

OĞLAK

Partnerinizi bir iş üzerinde yakalamak isterken kendiniz yakalanabilirsiniz.

Sonradan üzülmemeniz için dikkatli olmanızda fayda var.

KOVA

Sırlarınızı başkalarına verirken dikkatli davranmalısınız.

Başkalarının sırlarını saklamak hususunda çok başarılı iken kendiniz konusunda çok açık sözlü olabiliyorsunuz.

BALIK

İşinizde yetkili kişilerle tartışmak size faydadan çok zarar getirebilir bu yüzden dikkatli olmanızda ve sinirlerinize hakim olmanızda fayda var.