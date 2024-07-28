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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 28 Temmuz 2024

28 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi konularda hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz.
Bunun sonucunda planlarınızın bir kısmı uygulamada başarılı olurken bir kısmı başarısız olabilir.

BOĞA
Özellikle özür dilemek ya da herhangi bir konuda anlaşılmak istiyorsanız bunun için çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir.

İKİZLER
Hayatınızda sevgi ve başarının ön planda olduğu güzel bir gün geçirebilirsiniz ancak bu süreci kendi elinizden tersine de çevirebilirsiniz.

YENGEÇ
Herhangi bir konuda kendinizi ve zihninizi uçlarda kullanabileceğiniz, beyin fırtınası yapabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN
Aşk hayatınızda yaptığınız bazı taktik hataları ve pişmanlıklarınız su yüzüne çıkabilir.
Bugünlerde kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz.

BAŞAK
Yenilgiyi de kabullenebilmek bugün sizler için önemli olacak.
Hemen kızıp küsmek tekamülünüzü yavaşlatabilir.

TERAZİ
Bu aralar iyi özelliklerinizi ön plana çıkartmanız insanların taktirini kazanmanıza vesile olacaktır. Dikkatli ve doğal olmanız çok önemli.

AKREP
Son zamanlarda İkili ilişkilerde partnerinizi kontrol etmeye çalışmayın ya da mesleki konularda daha olumlu bir tutum sergileyin.

YAY
Kendinizi verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi geliştirmek ve hayatı daha umutla algılamak için uygun şartlarınız olacak.

OĞLAK
Bugünlerde olumlu düşünmek olumluluk getirecektir. Pozitif olmaya çalışın.
Bu durumda mantıklı olana yönelmenizde fayda var.

KOVA
Kendi zekanız ile problemlerinizi çözebilecek ve sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Bir dahakine daha iyisini yapmayı denemelisiniz.

BALIK
İnsanları manipüle etmeye yönelebilir, özellikle de iş arkadaşlarınızı ve partnerinizi istediğinizi yapsın diye yönlendirmeye çalışabilirsiniz.

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