Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Maddi konularda hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz.

Bunun sonucunda planlarınızın bir kısmı uygulamada başarılı olurken bir kısmı başarısız olabilir.

BOĞA

Özellikle özür dilemek ya da herhangi bir konuda anlaşılmak istiyorsanız bunun için çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir.

İKİZLER

Hayatınızda sevgi ve başarının ön planda olduğu güzel bir gün geçirebilirsiniz ancak bu süreci kendi elinizden tersine de çevirebilirsiniz.

YENGEÇ

Herhangi bir konuda kendinizi ve zihninizi uçlarda kullanabileceğiniz, beyin fırtınası yapabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Aşk hayatınızda yaptığınız bazı taktik hataları ve pişmanlıklarınız su yüzüne çıkabilir.

Bugünlerde kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Yenilgiyi de kabullenebilmek bugün sizler için önemli olacak.

Hemen kızıp küsmek tekamülünüzü yavaşlatabilir.

TERAZİ

Bu aralar iyi özelliklerinizi ön plana çıkartmanız insanların taktirini kazanmanıza vesile olacaktır. Dikkatli ve doğal olmanız çok önemli.

AKREP

Son zamanlarda İkili ilişkilerde partnerinizi kontrol etmeye çalışmayın ya da mesleki konularda daha olumlu bir tutum sergileyin.

YAY

Kendinizi verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi geliştirmek ve hayatı daha umutla algılamak için uygun şartlarınız olacak.

OĞLAK

Bugünlerde olumlu düşünmek olumluluk getirecektir. Pozitif olmaya çalışın.

Bu durumda mantıklı olana yönelmenizde fayda var.

KOVA

Kendi zekanız ile problemlerinizi çözebilecek ve sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Bir dahakine daha iyisini yapmayı denemelisiniz.

BALIK

İnsanları manipüle etmeye yönelebilir, özellikle de iş arkadaşlarınızı ve partnerinizi istediğinizi yapsın diye yönlendirmeye çalışabilirsiniz.