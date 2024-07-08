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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 8 Temmuz 2024

8 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Enerjinizi doğru kullandığınız taktirde etrafınızdaki çatışma konusunda aktif rol üstlenecek ve olası negatif enerjileri absorbe edebileceksiniz.

BOĞA
Etrafınızdaki rakiplerinizin de sizi hem kendinizle hem onlarla rekabet etmeniz için teşvik etmesi hallerinde bu enerjiyi pozitif yönde kullanın.

İKİZLER
Duygusal açıdan kendinizi iyi hissedeceğiniz haberlerin dışarıdan gelmesi ve sizin çok çabalamamanız gerekmesi sizi epey rahatlatabilir.

YENGEÇ
Yengeç'ler bugünlerde flört seçeneğinin bolluğu ile sınanabilirler.
Partnerinizin sizden anlayış bekleyeceği bugünlerde empati yeteneğiniz oldukça sınanabilir.

ASLAN
Bugünlerde iş konularında hırslanmamak hususunda dikkatli olmanız gerekmekte.
İsteklerinize azim ile gidin.
Sonucu başarı olacaktır.

BAŞAK
Etrafınızdaki her türlü çatışmayı yok edebilecek potansiyeliniz, pratik zekanız ve tatlı diliniz mevcut. Bunu güvenilir olmaya borçlusunuz.

TERAZİ
Kavgalardan saygı ile çıkabilmek aşktaki tutkunuzu ve birbirinize olan güveninizi arttıracak. Ruhsal uyumu hissedeceksiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda kararlı ve istikrarlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Duygusal ve maddi açılardan yeni haberler alabilir ve mutlu hissedebilirsiniz.

YAY
Bugünlerde etrafınızdaki kişi bolluğu vesilesi ile birini seçmekte zorluk çekebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla da problemleriniz düzelebilir.

OĞLAK
Aşk hayatınızda olumlu bir süreç başlıyor. Bazı problemlere göğüs germeye cesaret ettiğiniz taktirde aşkta romantizm odaklı olabilirsiniz.

KOVA
Kendinizi zihinsel bir tatil içerisinde hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Hırslanmak enerjinize zarar verebilir mesleki anlamda zarar getirebilir.

BALIK
İnadı bir kenara bırakarak kendi hatalarınızı da kabul etmeniz ve problemlerin sorumluluğunu kabul edebilmeniz gereken bir zamandasınız.

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