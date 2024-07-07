Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kaynaklarınızı doğru kullanmanız ve elinizde olanla yetinmeniz gereken bugünlerde her konuda hayatınızda değişime hazırlı olun.

BOĞA

Duygusal konularda olabilecek karışıklıklara karşı hazırlıklı olmanız gerekmekte.

Partnerinizle çatışma ve anlaşmazlık konuları bugünlerde ilişkinizi zorlayabilir.

İKİZLER

Bugünlerde gerek iş gerekse diğer herhangi bir konuda seçenek veya yol fazlalığını gördükçe karar vermekte problem yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve enerjinizin yükseleceği bir evreden geçiyorsunuz.

Duygusal açıdan kendinizi umutlu hissedeceksiniz.

ASLAN

Duygusal açıdan oluşabilecek problemlere karşı alacağınız önlemler ilişkinizi en az hasar ile kurtaracaktır. Biraz çabayla mutluluğunuz sekteye uğramayacak.

BAŞAK

Bugünlerde değişimin her türlüsü ile alakalı atacağınız adımlar olumlu olacak. En nihayetinde her şey tecrübeniz ve iyiliğiniz içindir.

TERAZİ

Son zamanlarda karar almadan önce iyi düşünmeli ve neticesinde oluşacakları önceden öngörmeye çalışmalısınız.

AKREP

Duygusal konularda ne istediğinizi biliyor olsanız da hayat sürprizleri ile şaşırtabilir.

Sağ duyunuza güvenmeniz gereken bolluk dolu bir evreden geçiyorsunuz.

YAY

Bugünlerde özellikle evlilik ya da aşk ilişkinizde partneriniz kendisi ve kendi sorumluluğunu size çokça empoze etmeye çalışabilir.

OĞLAK

Aşk hayatınızda kendinizi gereğinden fazla baskı altında hissedebilirsiniz. Gücünüzü özellikle aşk konularında dikkatli kullanmanız gereken bir evredesiniz.

KOVA

Hayatınıza yenilik getirmek istediğiniz noktaları düşünün ve küçükte olsa adımınızı atın. Bu esnasında dikkatli olmalı ve partnerinizi incitmemelisiniz.

BALIK

Partnerinizle alakalı problemler gün yüzüne çıkabilir.

Anlaşmazlıklar ve çatışmalar neticesinde kendinizi müdafaa etmek zorunda hissedebilirsiniz.