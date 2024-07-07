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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 7 Temmuz 2024

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7 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Kaynaklarınızı doğru kullanmanız ve elinizde olanla yetinmeniz gereken bugünlerde her konuda hayatınızda değişime hazırlı olun.

BOĞA
Duygusal konularda olabilecek karışıklıklara karşı hazırlıklı olmanız gerekmekte.
Partnerinizle çatışma ve anlaşmazlık konuları bugünlerde ilişkinizi zorlayabilir.

İKİZLER
Bugünlerde gerek iş gerekse diğer herhangi bir konuda seçenek veya yol fazlalığını gördükçe karar vermekte problem yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ
Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve enerjinizin yükseleceği bir evreden geçiyorsunuz.
Duygusal açıdan kendinizi umutlu hissedeceksiniz.

ASLAN
Duygusal açıdan oluşabilecek problemlere karşı alacağınız önlemler ilişkinizi en az hasar ile kurtaracaktır. Biraz çabayla mutluluğunuz sekteye uğramayacak.

BAŞAK
Bugünlerde değişimin her türlüsü ile alakalı atacağınız adımlar olumlu olacak. En nihayetinde her şey tecrübeniz ve iyiliğiniz içindir.

TERAZİ
Son zamanlarda karar almadan önce iyi düşünmeli ve neticesinde oluşacakları önceden öngörmeye çalışmalısınız.

AKREP
Duygusal konularda ne istediğinizi biliyor olsanız da hayat sürprizleri ile şaşırtabilir.
Sağ duyunuza güvenmeniz gereken bolluk dolu bir evreden geçiyorsunuz.

YAY
Bugünlerde özellikle evlilik ya da aşk ilişkinizde partneriniz kendisi ve kendi sorumluluğunu size çokça empoze etmeye çalışabilir.

OĞLAK
Aşk hayatınızda kendinizi gereğinden fazla baskı altında hissedebilirsiniz. Gücünüzü özellikle aşk konularında dikkatli kullanmanız gereken bir evredesiniz.

KOVA
Hayatınıza yenilik getirmek istediğiniz noktaları düşünün ve küçükte olsa adımınızı atın. Bu esnasında dikkatli olmalı ve partnerinizi incitmemelisiniz.

BALIK
Partnerinizle alakalı problemler gün yüzüne çıkabilir.
Anlaşmazlıklar ve çatışmalar neticesinde kendinizi müdafaa etmek zorunda hissedebilirsiniz.

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