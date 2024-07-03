Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda eleştirilere dozunda açık olmanızda bir sakınca yok, bu durum kendinizin en iyi hali olmanız konusunda size yardımcı olacaktır.

BOĞA

Bu aralar aile içerisindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız.

Öfkeli olmamak için elinizden geleni yapın ve ani karar vermekten kaçının.

İKİZLER

Elinizden çıkarmanız gereken bir meblağ sizi epey zorlayabilir hatta üzebilir ancak evrene güvenmeli ve akışa bırakmalısınız bazı konuları.

YENGEÇ

Son günlerdeki yenilikler aşk hayatınızda da pozitif etkiye sahip olacak. İlerleyen günleriniz daha romantik enerjiye sahip olabilir.

ASLAN

Bugünlerde etrafınızdakileri üzebilme ihtimaliniz var. Düşünmeden ani verilmiş bir karar hem sizi hem etrafınızdakileri karamsarlığa sürükleyebilir.

BAŞAK

Son zamanlarda kalbinizin isteklerine karşın cesur adımlar atmanız gerekmekte.

Aşk hayatınızda hareketlenme söz konusu olacak.

TERAZİ

Kısa süreli bir maddi problemden sonra gelecek ferahlık size daha iyi hissettirecek. Eskiden yaptığınız hataları yapmamaya özen göstermelisiniz.

AKREP

Kendinizi sıkmak yerine yeni maddi kapılar için fikirlerinizi yaratıcı kullanmaya çalışın. Bunu bilinçli olarak değiştirebilme potansiyeline sahipsiniz.

YAY

Hayatınızdaki yeniliklere adapte olabilmek için adeta harp halinde olabilirsiniz. Ancak bu yeniliklerin size büyük huzur getireceğini bilin.

OĞLAK

Enerjinizi değiştirmeye niyetlenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bir süredir istikrarlı olarak negatif düşünüyordunuz.

KOVA

Kendinizi yeniliklere ve güzel enerjilere adapte etmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz. Bu durum sizlerin de enerjisini yukarı çekmiş olabilir.

BALIK

Bugünlerde ruhsal arınmanıza ek olarak anda kalarak ve geleceğe dair olumlama yaparak ilerlemeniz sizin için verimli olacaktır.