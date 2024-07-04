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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 4 Temmuz 2024

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4 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Derin düşünme ve ağır hareket etme halinde olabilirsiniz.
Bu yüzden kendi kendinizin farkında olmaya ihtiyaç duyduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz.

BOĞA
Son zamanlarda kendinizi eskiye oranla daha yenilenmiş hissedebilirsiniz.
Her türlü yenilik için uygun bir zamandasınız.

İKİZLER
Lüks gibi göreceğiniz bazı şeylere de sahip olabilirsiniz.
Aşk hayatınızda hem sevdiğinizi hem de sevildiğinizi derinden hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Aile ilişkilerinizde aşkla alakalı ters düşebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalı ve ailenizi direkt olarak karşınıza almamalısınız.

ASLAN
Duygusal konularda beklentileriniz karşılanacak.
Uzmanlık alanınızda kendinizi kanıtlama fırsatı yakalayabileceksiniz ve gücünüzü gösterebileceksiniz.

BAŞAK
Mükemmele yaklaşmak için yavaş adımlarla ilerlediğiniz bugünlerde özellikle beklediğiniz mesleki haberlerin geldiği görmek sizleri oldukça ferahlatabilir.

TERAZİ
Bir süredir elde etmeye çalıştığınız iş ya da aşk hayatınızla alakalı olarak ümidi kaybettiğiniz noktada istediğiniz haberi alabileceksiniz.

AKREP
Bugünlerde maddi olarak kenara koymayı ihmal etmeyin mutlaka para biriktirmeye, kenara koymaya özen gösterin.

YAY
Kafa karışıklığınız iş hayatınıza yansıyarak sizi demoralize edebilir. Pişman olmamak için öncelikle kendinize karşı sağ duyulu olun.

OĞLAK
Bu aralar kalbinizde biri var ise o kişinin dönüşü, biri yok ise ruh eşiniz olduğunu hissedeceğiniz biri ile tanışabilirsiniz.

KOVA
İhtiyatlı davrandığınız taktirde kariyer bağlamında da güzel gelişmelere imza atabilirsiniz. Bolluk bereket hayatınıza dahil olacak.

BALIK
Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili karşılık bulabilirsiniz. Aşk kapısını araladığınız bir dönemdesiniz.
Sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorsunuz.

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