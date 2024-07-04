Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Derin düşünme ve ağır hareket etme halinde olabilirsiniz.

Bu yüzden kendi kendinizin farkında olmaya ihtiyaç duyduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz.

BOĞA

Son zamanlarda kendinizi eskiye oranla daha yenilenmiş hissedebilirsiniz.

Her türlü yenilik için uygun bir zamandasınız.

İKİZLER

Lüks gibi göreceğiniz bazı şeylere de sahip olabilirsiniz.

Aşk hayatınızda hem sevdiğinizi hem de sevildiğinizi derinden hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Aile ilişkilerinizde aşkla alakalı ters düşebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmalı ve ailenizi direkt olarak karşınıza almamalısınız.

ASLAN

Duygusal konularda beklentileriniz karşılanacak.

Uzmanlık alanınızda kendinizi kanıtlama fırsatı yakalayabileceksiniz ve gücünüzü gösterebileceksiniz.

BAŞAK

Mükemmele yaklaşmak için yavaş adımlarla ilerlediğiniz bugünlerde özellikle beklediğiniz mesleki haberlerin geldiği görmek sizleri oldukça ferahlatabilir.

TERAZİ

Bir süredir elde etmeye çalıştığınız iş ya da aşk hayatınızla alakalı olarak ümidi kaybettiğiniz noktada istediğiniz haberi alabileceksiniz.

AKREP

Bugünlerde maddi olarak kenara koymayı ihmal etmeyin mutlaka para biriktirmeye, kenara koymaya özen gösterin.

YAY

Kafa karışıklığınız iş hayatınıza yansıyarak sizi demoralize edebilir. Pişman olmamak için öncelikle kendinize karşı sağ duyulu olun.

OĞLAK

Bu aralar kalbinizde biri var ise o kişinin dönüşü, biri yok ise ruh eşiniz olduğunu hissedeceğiniz biri ile tanışabilirsiniz.

KOVA

İhtiyatlı davrandığınız taktirde kariyer bağlamında da güzel gelişmelere imza atabilirsiniz. Bolluk bereket hayatınıza dahil olacak.

BALIK

Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili karşılık bulabilirsiniz. Aşk kapısını araladığınız bir dönemdesiniz.

Sevmeyi ve sevilmeyi hak ediyorsunuz.