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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 2 Temmuz 2024

2 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi anlamda ufak tefek lüks harcamalar yapabilmek için elinize imkan geçecek hem günün akşam saatlerini hem de paranızı kendinize ayırabileceksiniz.

BOĞA
Kariyer konusunda uyumlu olduğunuzu görmek size iyi gelebilir.
Etrafınızda sizin kariyer geleceğinizi de planlayıp tasarlayan kişiler açısından açılımlar yapabilirsiniz.

İKİZLER
Sıkılganlık hali hissedebilirsiniz geçici olduğunu bilin. Orta tempolu egzersizler iyi gelecektir.
Kendinizi maddi anlamda daha bereketli hissedeceksiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda konuşmanız gereken eksik kalmış konuları tamamladığınız bir günde olabilirsiniz.
Aktiflik kafa karışıklığı getirebilir ancak iyi de gelecek.

ASLAN
Etrafınızdaki kişiler sizden mesleki konularda yardım isteyebilir, sabırlı ve öğretici olduğunuz taktirde evrensel planda olumlu karma alacağınız bir gerçektir.

BAŞAK
Bugünlerde maddi ve kariyer bağlamındaki isteklerinizin ön plana çıktığı bir günde olabilirsiniz.
Hırsınızın dengenizi bozmasına izin vermeyin.

TERAZİ
Size uzmanlık getiren tecrübelerinizle kariyerinizi harmanlayarak ortaya güzel bir iş çıkartabilirsiniz.
Zamanınızı entelektüel konulara da harcamanız mümkün.

AKREP
Mesleki konularla ilgili ve dikkatli olabilirsiniz.
Ayrıca belli başlı bazı konularda yine sabır göstermeniz ve tevekkülle beklemeniz gerekebilir, sabırlı olmaya çalışın.

YAY
İş yerinizde ikili atışmalar yaşayabilirsiniz.
Bugünler isteğiniz taktirinde, birilerine yardım etmek ve elinizden geldiğince faydalı olmak için uygun.

OĞLAK
Duygusal açıdan eksik hissettiğiniz konularda olumlu haberler alabilirsiniz ayrıca küslükleri bitirmek, affetmek ya da af dilemek için de verimli bir gün olacak.

KOVA
Bugünlerde hayatınızla ilgili kararlar almak ve istikrar gerektiren konuları götürmek için oldukça uygun bir gün. Kendinizle de ilgilenme fırsatınız olacak.

BALIK
Hayatınıza dair bazı çelişkilerin bittiğini görmek sizi rahatlatabilir.
Ruhsal olarak kendinizi daha tamamlanmış ve başkalarına daha az bağımlı hissedebilirsiniz.

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