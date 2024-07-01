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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 1 Temmuz 2024

1 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda geçmişten dönüşlerin söz konusu olduğu bu dönemde bu dönüşleri iyice incelemeli ve samimi olup olmadığına emin olmalısınız.

BOĞA
Ayrıca aşk hayatınızda da gücünüzü gösterme potansiyeli elde edeceksiniz.
Uzmanlık alanızda elinizden geleni yapıyorsunuz, Başarılarınız taktir görebilir.

İKİZLER
Partneriniz sizden vermeye hazır olduğunuzdan fazla sevgi isteyebilir ya da beklediğinizden fazla sorumluluk almanız ilişkinizde beklenebilir.

YENGEÇ
Sabırlı olmalı ve bir şeyleri başarıp kendinizi kanıtlayana kadar bekleyebilmelisiniz.
Daha duygusal hissettiğiniz bugünlerde duygularınızı karşınızdaki kişiler anlamayabilir.

ASLAN
Bir süredir biraz sağlık endişesi duymuş olabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızı ihmal etmemeli mutlaka doktorunuza görünmelisiniz.
Her şeyin başı sağlık.

BAŞAK
İş hayatınızda samimi ve güven verici olmalı, daha verimli bir hayat için etrafınızdaki insanları sezgileriniz ile değerlendirmekte ısrarcı olmalısınız.

TERAZİ
Son zamanlarda iş ve aşk alanında sakin ve soğuk kanlı kalabilirseniz belirgin şekilde mutluluk ve yükselme yaşayacaksınız.

AKREP
Aşk hayatınızda anlayışınızı partnerinize hissettirmeniz gerekmekte. Sakince isteklerinizi belli etmeli ve bazı konularda dikkatli olmanız gerekmekte.

YAY
Aile bireyleriniz ilişkinize ve isteklerinize karşı çok destekleyici görünmeyebilir.
Mutluluğu kendinizle paylaşmayı öğrenin.

OĞLAK
Plansız ve ani gelişen olaylar karşısında paniklediğiniz bir süreç geçirebilirsiniz.
İçinizdeki karamsarlığa bir son vermeniz gereken bir dönemdesiniz.

KOVA
İlerleyen günlerde endişelerinizin bittiği ve eğer sağlık sorunu yaşıyorsanız iyileşeceğinizin haberlerini alacaksınız.
Keyfiniz yerine gelecek.

BALIK
Bugünlerde kriz yönetimine hakim olabilirseniz özellikle aşk hayatınızda olumlu sonuçlanacak güzel şeyler hayatınızda var olacak.

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