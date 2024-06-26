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Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 26 Haziran günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 26 Haziran 2024

HABERİ
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26 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda aile ilişkilerinizde ve sevgi odaklı konularda bilhassa dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Yanlış anlamalar sıkıntı yaratabilir.

BOĞA
Özellikle kariyer bağlamında beklediğinizden daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini fark edebilirsiniz ancak sonuç başarı olacak.

İKİZLER
Bu aralar partnerinize karşı tutumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar ön plana çıkabilir.
Kendinizi iyi ifade etmelisiniz.

YENGEÇ
Etrafınızdaki problemleri çözmek için göstereceğiniz çaba ve pratik zekanız ile gün sonunda kendiniz ile gurur duyabileceksiniz.

ASLAN
Çabalarınızın ileride sizi düzlüğe götüreceğini bilin. Büyük bir başarıya adım atma sürecindesiniz. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız.

BAŞAK
Ani tepkileriniz istemediğiniz kadar büyük tartışmaların gerçekleşmesine sebep olabilir. Bir şeyi söylemeden, öncesinde düşünerek karar alın.

TERAZİ
Partnerinizin yoğun anlayışıyla kendinizi mutlu hissedeceksiniz.
Aşk odaklı bir gün olacak ve sevginin sıcaklığının hayatınıza mutluluk göreceksiniz.

AKREP
İlkelerinizin pahasına finansal olarak kazanmak ile daha yüksek değerlere sadık kalarak zarar etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız.

YAY
Duygusal ve zihinsel dengenizi iyi kurmanız gerekmekte.
Tamamen mantıklı karar almak yerine sezgilerinizi de dinleyin.

OĞLAK
Duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz.
Aşk konusunda partnerinizden istedikleriniz her an size verilebilir.

KOVA
Bir çok konuda yersiz dedikodu ya da yersiz kıskançlık içerisinde kendinizi bularak boşluğa düşmüş gibi hissedebilirsiniz.
Düşünerek hareket edin.

BALIK
Kariyer meselelerinde sağlıklı düşünmeye ihtiyacınız olacak.
Bugünlerde kıskançlıklar kavgalara sebep verebilir.

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