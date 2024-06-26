Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda aile ilişkilerinizde ve sevgi odaklı konularda bilhassa dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Yanlış anlamalar sıkıntı yaratabilir.

BOĞA

Özellikle kariyer bağlamında beklediğinizden daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini fark edebilirsiniz ancak sonuç başarı olacak.

İKİZLER

Bu aralar partnerinize karşı tutumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar ön plana çıkabilir.

Kendinizi iyi ifade etmelisiniz.

YENGEÇ

Etrafınızdaki problemleri çözmek için göstereceğiniz çaba ve pratik zekanız ile gün sonunda kendiniz ile gurur duyabileceksiniz.

ASLAN

Çabalarınızın ileride sizi düzlüğe götüreceğini bilin. Büyük bir başarıya adım atma sürecindesiniz. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız.

BAŞAK

Ani tepkileriniz istemediğiniz kadar büyük tartışmaların gerçekleşmesine sebep olabilir. Bir şeyi söylemeden, öncesinde düşünerek karar alın.

TERAZİ

Partnerinizin yoğun anlayışıyla kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

Aşk odaklı bir gün olacak ve sevginin sıcaklığının hayatınıza mutluluk göreceksiniz.

AKREP

İlkelerinizin pahasına finansal olarak kazanmak ile daha yüksek değerlere sadık kalarak zarar etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız.

YAY

Duygusal ve zihinsel dengenizi iyi kurmanız gerekmekte.

Tamamen mantıklı karar almak yerine sezgilerinizi de dinleyin.

OĞLAK

Duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

Aşk konusunda partnerinizden istedikleriniz her an size verilebilir.

KOVA

Bir çok konuda yersiz dedikodu ya da yersiz kıskançlık içerisinde kendinizi bularak boşluğa düşmüş gibi hissedebilirsiniz.

Düşünerek hareket edin.

BALIK

Kariyer meselelerinde sağlıklı düşünmeye ihtiyacınız olacak.

Bugünlerde kıskançlıklar kavgalara sebep verebilir.