Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde özellikle partnerinizle bir şeyleri paylaşmak için bugünü tercih edebilirsiniz, yoğun anlayış ile karşılanacaksınız.

BOĞA

Maddi konularda kendinizi yoğun bir çaba içerisinde hissedebilirsiniz.

Yeni projeler ya da yeni kariyer planları gündeminizde olabilir.

İKİZLER

Bugünlerde duygu yoğunluğu hissedeceğiniz bugünlerde etrafınızdaki kişilere karşı sevgi dolu ve güler yüzlü olmaya çalışın.

YENGEÇ

Son zamanlarda duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz ancak hatalarınızdan ders aldığınız taktirde.

ASLAN

Çok yoğun bir sürece gireceğiniz için bunalma hissedebilirsiniz, başarılı olduğunuzda bunun keyfini sürebileceksiniz ancak öncesinde biraz zorluk çekebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgide başarının hakim olduğu bir gündesiniz.

Aşk hayatınızdaki problemleri çözme odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi duygusal konularda karmaşık hissedebilirsiniz.

Geçmişten gelen bazı konular da sizleri epey yorgun hissettirebilir.

AKREP

Hayatınızın en şanslı ve mutlu evrelerinden bir tanesine girmiş bulunmaktasınız.

Duruşunuz sevgi kazanmanıza vesile olacaktır.

YAY

Hem maddi bereketiniz hem manevi istekleriniz gündeme gelebilir.

Kendi kendinizi zorlamamanız gereken bir zamandasınız.

OĞLAK

Fazla şüpheci olmamak ve olayları objektif değerlendirebilmek sizin açınızdan önemli olmalı. Sürecin de geçici olduğunu bilin.

KOVA

Kendinize iyi davranıp bedeninizin sesine kulak vermelisiniz.

Bu yüzden aşka dair hangi adımı atmak istiyorsanız özgürce ancak kendinizi zorlamadan yapmalısınız.

BALIK

Partnerinize karşı aşırı kısıtlayıcı davranmamalı ve ona güvenme konusunu sezgilerinize bırakmalısınız.