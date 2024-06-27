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Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 27 Haziran günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 27 Haziran 2024

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27 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde özellikle partnerinizle bir şeyleri paylaşmak için bugünü tercih edebilirsiniz, yoğun anlayış ile karşılanacaksınız.

BOĞA
Maddi konularda kendinizi yoğun bir çaba içerisinde hissedebilirsiniz.
Yeni projeler ya da yeni kariyer planları gündeminizde olabilir.

İKİZLER
Bugünlerde duygu yoğunluğu hissedeceğiniz bugünlerde etrafınızdaki kişilere karşı sevgi dolu ve güler yüzlü olmaya çalışın.

YENGEÇ
Son zamanlarda duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz ancak hatalarınızdan ders aldığınız taktirde.

ASLAN
Çok yoğun bir sürece gireceğiniz için bunalma hissedebilirsiniz, başarılı olduğunuzda bunun keyfini sürebileceksiniz ancak öncesinde biraz zorluk çekebilirsiniz.

BAŞAK
Sevgide başarının hakim olduğu bir gündesiniz.
Aşk hayatınızdaki problemleri çözme odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde kendinizi duygusal konularda karmaşık hissedebilirsiniz.
Geçmişten gelen bazı konular da sizleri epey yorgun hissettirebilir.

AKREP
Hayatınızın en şanslı ve mutlu evrelerinden bir tanesine girmiş bulunmaktasınız.
Duruşunuz sevgi kazanmanıza vesile olacaktır.

YAY
Hem maddi bereketiniz hem manevi istekleriniz gündeme gelebilir.
Kendi kendinizi zorlamamanız gereken bir zamandasınız.

OĞLAK
Fazla şüpheci olmamak ve olayları objektif değerlendirebilmek sizin açınızdan önemli olmalı. Sürecin de geçici olduğunu bilin.

KOVA
Kendinize iyi davranıp bedeninizin sesine kulak vermelisiniz.
Bu yüzden aşka dair hangi adımı atmak istiyorsanız özgürce ancak kendinizi zorlamadan yapmalısınız.

BALIK
Partnerinize karşı aşırı kısıtlayıcı davranmamalı ve ona güvenme konusunu sezgilerinize bırakmalısınız.

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