Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Olaylar beklediğiniz kadar kötü gitmeyebilir ancak siz kendinizi ihtimallerle çoktan strese boğabilirsiniz.

İhtimalleri düşünmek yerine anı yaşamak daha verimli olacaktır.

BOĞA

Aşk ve iş konularında adeta bugünlerde zafer elde edebilirsiniz.

Elde etmeyi çok istediğiniz bir şey hayatınızda belirebilir. Sürprizlere açık olmalısınız.

İKİZLER

Başarı için bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebilir ancak yine de en çok istediklerinizin hayatınızda kalması gün sonunda size huzur ve cesaret verecek.

YENGEÇ

Bugünlerde sevgi bugün sizin için her şeyde olabilir.

Sevdikçe huzuru bulabilirsiniz, sevdikçe baktıklarınız ve seyrettikleriniz güzelleşebilir.

ASLAN

Arkaya yaslanıp tatını çıkarmak ise size kalabilir.

Son bir senenin belki de en pozitif süreci sizler için ayrıca şansınızda da belirgin bir ivme kazanma durumu görebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde olaylar hakkında kuruntu yapmaya meyilli olabilirsiniz. Yaşamak her şartta güzeldir, yaşayıp görün. Olaylardan tecrübe kazanın.

TERAZİ

Sevme eylemi içerisinde kaldığınız sürece herkesten ve evrenden karşılık göreceksiniz.

Kırgın olduğunuz kişilerle görüşüp barışmaya niyet ederseniz huzura ereceksiniz.

AKREP

Doğru bir bakış açısı ile olayların nasıl da lehinize döndüğünü görerek kendiniz bile şaşırabilirsiniz. İş konusunda göreceğiniz destek motivasyonunuzu artıracak.

YAY

Karşınıza çıkacak bazı fırsat kapılarını cesaret ile karşıladığınız taktirde mesleki anlamda başarıya gideceksiniz. Sizi sakinleştirecek her türlü aktiviteye katılmaya gönüllü olabilirsiniz.

OĞLAK

Bazı sorumluluklar almanız gereken bu süreçte sizi fazladan sorumluluklar ile bunaltmaya çalışan, ya da kendi işlerini size yüklemeye çalışan iş arkadaşlarınız olabilir.

KOVA

Mevcut durum bazen zorlayıcı görünse de sizlerin sezgileri sayesinde her zaman bir çıkış yolu vardır.

Bugün kendinizi yorgun ama şanslı hissedebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde etrafınızdaki sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu konuda sakin fakat atak bir tavır sergileyin.