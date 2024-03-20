Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar ihtiyaç fazlası alışverişe karşı kendinizi durdurmalısınız.

Uzun yoldan gelen misafirleriniz olabilir ve bu durum da sizlere huzurlu hissettirebilir.

BOĞA

Bugün kavga ve tartışmalarda haklı çıkma güdünüzden vazgeçerek mutlu olmayı seçeceksiniz.

Bu noktada ise huzur sizinle birlikte geliyor.

İKİZLER

Aşk hayatınız ve sevgi içeren konularda daha sağlam temel atarak daha sağ duyulu davranmayı tercih edebilirsiniz. Kendinizi sevgi dolu hissedebilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde sosyal ve sevgi dolu bir süreç geçirebilirsiniz.

Bugünlerde hayatınızda oluşacak paylaşımlar sizi olumlu bir noktaya getirecektir.

ASLAN

Aşk hayatınızda sevgi dolu olmak için daha sakin kalmayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizin mükemmel olmadığını görünce daha büyük bir sevgi yaşayacaksınız.

BAŞAK

Duru ve dürüst duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi sevgisi ile arttırabilirsiniz.

Mükemmel uyumun yaşanacağı bugünlerde aşk odaklı olabilir.

TERAZİ

Bugünlerde kariyer konusunda kendinizi kendi eleştiriler ile kestiğinizi fark ettiğinizde kısa sürede hedeflediğiniz noktaya gelebileceksiniz.

AKREP

Aile ilişkilerinizi düzenlemek, kendinizi özel hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek ve Dünya deneyiminizi daha keyifli hale getirecek.

YAY

Size bir şeyler öğretecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.

OĞLAK

Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.

KOVA

Bugünlerde aşk hayatınızda partnerinizle olan ilişkinizi sağlamlaştırmak için zaman ayırabilirsiniz ve diğer konularla daha az ilgilenebilirsiniz.

BALIK

Evinizi düzenlemek gibi konularda başarılı olabilirsiniz Hayatınızı güzelleştirmek, yeniliklere başlamak için uygun bir gün. Stres odaklı sağlıksız beslenmeye dikkat.