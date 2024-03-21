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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 21 Mart 2024

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21 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk ve ilgi görebilirsiniz ancak bir ilişkiye evet derken dikkatli olmalısınız. Sonrasında bunaltıcı gelmeden baştan çizgilerinizi belirtin.

BOĞA
Bugünlerde kuracağınız arkadaşlıklar ve iletişim odaklı her konu da uzun ömürlü olacak ve kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyecek nitelikte olacaktır.

İKİZLER
Bugünlerde duygusal konularda kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz güzel gelişmelerle beraber kariyerinize odaklanma fırsatı da yakalayabileceksiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda bazı yenilikler yaşayabilirsiniz. partnerinizle farkı bir yere gidebilir ya da yeni bir maceraya atılabilirsiniz. Her şartta kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN
Duygusal konularda strese girebileceğiniz bir dönemdesiniz ancak kendinizi başarılı ifade etmeye odaklandığınız taktirde bu sorunu aşabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde duygusal konularda oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Eğer yalnız iseniz sezgileriniz ile doğru kişiyi hayatınıza davet edebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızda mutlu olacağınız ancak yeniliklere açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Efektif ve verimli bir gün olabilir sizler için.

AKREP
Mesleki konular veya hayalleriniz üzerinden gerçekleşecek yeni gelişmeler sizleri mutlu edecek. Bu durum huzurunuzu arttırabilir ancak durduğunuz arkadaşlıklara dikkat.

YAY
Bugün işinizle alakalı farklı ilhamlar ve farklı detaylar yakalayacağınız bir gün olabilir. Bu yüzden kendinize güveniniz artarak size daha iyi gelebilir.

OĞLAK
Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.
Başarılı hissedeceksiniz.

KOVA
Bu aralar mesleki konularda daha ihtiyatlı olduğunuz taktirde pratik zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden başarı ile gelebilirsiniz.

BALIK
Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli bir gün geçireceksiniz.

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