Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Partnerinizle ilişkinizde seviye atlamak için uygun bir gün. İlk adımı atanın siz olması gerekse de kendi adımınız kendinize uğurlu gelebilir.

BOĞA

İkili ilişkilerde endişelerinizi azaltmanıza vesile olacak durum ve şartlar gerçekleşecek. Stres odaklı sağlıksız atıştırmalık yeme potansiyeli teşkil edebilirsiniz.

İKİZLER

İkili ilişkiler konusunda aradığınızı tam anlamı ile bulamıyor olsanız da iletişim yetenekleriniz ve çözüm odaklı oluşunuz ilerleyen günlerde netliği getirecektir.

YENGEÇ

Aşk konuları ile meşgul olmak isteyebilirsiniz.

Özellikle aşk hanenizde olacak birtakım gelişmelerle beraber işinize tam olarak konsantre olamayabilirsiniz.

ASLAN

Sabır göstermeniz gereken konularda kendinizin farkında olacak ve bilinçli seçimler yapabileceksiniz.

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde İş konusunda potansiyeliniz zorlanabilir ancak bundan keyif alacağınız şartlar da oluşabilir. Üstleriniz çabalarınızdan memnun kalacak.

TERAZİ

Duygusal hanenizde oluşacak olaylar sizleri derinden etkileyebilir ancak sonrasında olayların gördüğünüzden daha yüzeysel olduğunu fark edebilirsiniz.

AKREP

Bugün kendinizle baş başa kalmayı ve kendinize kulak vermeyi tercih etmeniz yerinde olur. Yeni eşyalar almak ve evinizi dizayn etmek için uygun bir gündesiniz.

YAY

Endişe ve stresinizi kontrol altına almanız gerekmekte zira olaylar çoğu zaman sizin endişelendiğiniz kadar büyük ve korkutucu gerçekleşmiyor.

OĞLAK

Kendinizden beklemediğiniz tutumlar sergileyebilirsiniz ancak cesaretiniz artacak.

Pişmanlık ya da geri adım atma ihtiyacı hiçbir şekilde hissetmeyebilirsiniz.

KOVA

Dikkat dağınıklığınızı minimum düzeye indirmek için bilinçli çaba göstermeniz gerekebilir zira kendinizi hem dalgın hem de üşengeç hissedebilirsiniz.

BALIK

Üzerinizde özellikle iş hayatınızla bağlantılı başka insanların baskısını hissedebilirsiniz.

Bu baskı sizin üzerinizde dışarı vuruma sebep olabilir, limitleriniz zorlanabilir.