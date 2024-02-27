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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 27 Şubat 2024

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27 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda hayatınızdaki iniş çıkışların dengeleyici unsuru olabilir ve aslında kriz yönetimi konusunda kendi limitlerinizi fark edebilirsiniz.

BOĞA
Üzerinize uymayan, sizin bir parçanız olmayan alışkanlıkları kabul görmek için edinme potansiyeliniz vardı ancak farkındalıklarla bundan uzaklaşabilirsiniz.

İKİZLER
Bazı kişi ve olayların sizi bunalttığını hissedebilir, özgürlüğünüzü tekrar elinize almak için adımlar atabilirsiniz. Kişiler değil duyguları esas olarak görebilirsiniz.

YENGEÇ
Duygusal konularda sizden beklenenden farklı bir tutum sergileyebilirsiniz.
Toksik ilişkisi olan Yengeç'ler yürümeyen ilişkiyi bitirecek güç ve cesarete sahip olabilirler.

ASLAN
Aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedeceğiniz bir gündesiniz. İlişkinize doğal bir canlılık getirebilirsiniz.
Ayrıca arkadaşlık ilişkilerinde de sosyalleşebilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı ve verimli hissedebilirsiniz.
Duygusal konularda endişeleriniz olsa da yersiz olduğunu göreceksiniz.

TERAZİ
Kariyer hanesinde de üzerinize gelen kişilere karşı savunma gösterebilecek cesarete sahip olabilir, etrafınızdaki insanları oldukça şaşırtabilirsiniz.

AKREP
Kendinizi dinlemeyi seçebilirsiniz. İsteklerinize giden yolda destek bile görmeden tek başınıza başarılı olabileceğinize dair inancınız git gide artabilir.

YAY
Geleceğe dair planlarınızın çizelgesini yapmak için uygun bir gündesiniz. Detaylı ve dengeli bir plan oluşturup bu plana uyarak başarıyı kendinize çekebilirsiniz.

OĞLAK
Detaylara önem verme yeteneğiniz sayesinde iş arkadaşlarınız sizden destek isteyebilir, göremediği detayları görmeniz için işleri ile ilgilenmenizi rica edebilirler.

KOVA
Sosyalleşmeye önem veriyor olsanız da bugünlerde kendinizle kalmak isteyebilir ve kendinizi dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Yalnızlık rahatlamanın en iyi yoludur.

BALIK
Bugünlerde sizler de planlama hususunda başarılı olacak burç gruplarındansınız.
Destekçi yapınız beklemediğiniz yerlerden dostluklar kurmanıza vesile olabilir.

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