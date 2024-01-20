Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sevdiklerinizle ilgilendiğiniz ve aşk konusunda da oldukça verimli olduğunuz bir gündesiniz.

İletişim odaklı bir gün içerisinde olabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde maddi konularda da bereketinizin artması ile beraber daha kaliteli zaman geçirebilir, maddi kaygılardan kurtulabilirsiniz.

İKİZLER

Sevecenliğinizin açığa çıkması ile hem dostlarınız artabilir hem de eski dostlarınızla etkileşimler sıklaşabilir. Bugün küslükleri bitirmek için de oldukça uygun.

YENGEÇ

Hayatınızın sınırlarını sağladığınız ve bir takım netlikler geliştirdiğiniz bir gündesiniz.

Aşk konusunda verimli hissetmenizle beraber özgüveniniz de yerine gelebilir.

ASLAN

Bugünlerde içinde bulunduğunuz topluluğa aykırı bir takım fikirlere sahip olduğunuzu da keşfedebilirsiniz.

Kendinizi herhangi bir konuda yeterli görebilirsiniz.

BAŞAK

Sosyal olduğunuz bugünlerde özellikle öğrendiklerinizi aktarmak ve başkaları ile de etkileşim içerisinde olmak isteyebilir, enerjinizi çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kalbiniz ve sevgi hissi odaklı bir gün geçirebilir günün özellikle akşam saatlerini sevdiğiniz kişilerle bir arada geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

AKREP

Fedakarlığı bir kenara bırakarak kendi isteklerinizi ve kişisel niyetlerinizi ön plana koymak ve karakteristik davranmak ilişkinize yeni soluk getirebilirsiniz.

YAY

Aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte zorluk çekmediğiniz bir gündesiniz. Ayrıca çekiciliğinizin de artması beraberinde karşı cinsin sizinle ilgilenmesine neden olabilir.

OĞLAK

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve yalnız kalmak istemeyeceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz.

Ütopik hayaller kurmaya meyilli olabilirsiniz ve bazı şeyler havada kalabilir.

KOVA

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi iyi hissettiğiniz ve beraberinde etrafınıza da bunu yansıttığınız bir gündesiniz. Gerçekçi olmaya özen göstermelisiniz.

BALIK

Aşk hayatınızda kendinizi net bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz.

Motive edici bir tutum sergileyebilir, partnerinize karşı daha sıcak olmayı tercih edebilirsiniz.