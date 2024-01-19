Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Çevrenizde sürekli fikir alışverişi içerisinde olacağınız arkadaşlarınız olduğunu derinden hissetmeniz beraberinde rahatlık ve keyif hissi de getirebilir.

BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda elinizden geleni yaptığınıza inansanız da yapmadığınız şeyler olabilir bu yüzden partnerinizi dinlemenizde fayda var.

İKİZLER

Küçük ve keyifli alışverişler ve kendiniz odaklı bir takım haller size çok iyi gelebilir. Bir kitaba başlamak kendinize yatırım yapmak için uygun bir gün.

YENGEÇ

İlgi alanlarınız genişleyebilir, farklı konularda da kültür sahibi olmak isteyebilirsiniz. Kişisel bakım ve kendinizde istediğiniz bir takım değişiklikleri yapmak için uygun bir gün.

ASLAN

Hayattan keyif almak ve küçük şeylerle mutlu olmak isteyebilir ve bu isteğiniz doğrultusunda oldukça güzel şanslar da yakalayabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde duygusal hayatınızda bir takım konularda gönüllü fedakarlık yapabilirsiniz.

Dolayısı ile gününüzü keyifli bir şekilde ve planlı geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde maddi isteklerinizin yerini daha çok manevi istekler alabilir. Hırslarınız yerine daha çok huzur ve güven ihtiyacı yaşayabilirsiniz.

AKREP

Size iyi gelen insanları çevrenizde tutmak için onları hoş tutmanız gerektiğini hatırlayabilirsiniz. İş konusunda güveniniz rakiplerinizin çekinmesine neden olabilir.

YAY

Bugünlerde seyahat odaklı planlarınızın geçerliliği kolaylaşabilir.

Duygusal konulardan çok zekanızı çalıştırmanız gereken konular gündeme gelebilir.

OĞLAK

Bu aralar etrafınızdakilere de kendinize de faydalı olmak isteyeceksiniz. Bunun için gösterdiğiniz çaba bir şeylerin başarıya ulaşmasına vesile olacak.

KOVA

Partnerinizin istediği gibi biri olmak için çaba gösterseniz de buradaki ince çizgiyi kaçırırsanız ileride bu sizin için sorun oluşturabilir ya da sıkıcı gelebilir.

BALIK

Mesleki konularda limitlerinizi oldukça zorlayacağınız ve gelişeceğiniz bir gündesiniz. Bugün dostlarınız arasında aranan kişi de olabilmeniz çok mümkün.