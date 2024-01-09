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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
9 Ocak 2024, Salı

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9 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde sizinle iletişime girmek isteyen insanların arttığını ve özellikle mesleki çevrenizin genişlediğini görebilirsiniz. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz.

BOĞA
Sizinle fikir alışverişinde bulunurken zaman içerisinde arkadaşlık geliştiren kişiler artabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarı odaklı olabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

İKİZLER
Soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmeli ve kendinize gereken özeni gün içerisinde göstermelisiniz. Önceden tedbir almak lehinize olacaktır.

YENGEÇ
Bugünlerde sevgi dolu paylaşımların yükseleceği bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.
Çevrenize ışık saçacaksınız.

ASLAN
Aşk hayatınızda verimli haberler alarak geleceğe umutla bakabilirsiniz. Mesleki konularda çabalarınızın görüldüğünü ve taktir edildiğini bilmek içinizi ferahlatabilir.

BAŞAK
Bugünlerde duygularınızın yükseldiğini görebilir gün içerisinde anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz.
Akşam saatlerinde huzurunuz artabilir.

TERAZİ
Mesleki konularda da yine konunun uzmanından ya da dostlarınızdan yardım alarak ilerleyebilirsiniz. Aşk konusunda kendinizi verimli bir şekilde gösterebileceksiniz.

AKREP
Sağlık konusunda dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
Sevdiklerinize karşı aşırı fedakar olup onları düşünürken bazen kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.

YAY
Çabuk sinirlenmemeye çalışmak sizin için önemli olabilir. Özellikle güne başlarken huzursuz uyanabilirsiniz ancak gün içerisinde güzel haberlerle toparlayabilirsiniz.

OĞLAK
Kalbinizin sesini dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle aşk ilişkilerinde verimli olabilmek için kalbinizi dinleyerek gurur yapmadan partnerinize ilerleyebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde ev ve aile hayatınıza karşı oldukça düşkün olabilirsiniz. Özellikle aile ilişkilerinizi düzenlemek ve onların fikrini almak için uygun bir gün.

BALIK
Bu aralar aşk hayatınızı düzeltmek için göstereceğiniz aktif çaba karşı tarafın hoşuna gidebilir zira diğer küslükleri de sonlandırmak için uygun bir gün.

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