Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde sizinle iletişime girmek isteyen insanların arttığını ve özellikle mesleki çevrenizin genişlediğini görebilirsiniz. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz.

BOĞA

Sizinle fikir alışverişinde bulunurken zaman içerisinde arkadaşlık geliştiren kişiler artabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarı odaklı olabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

İKİZLER

Soğuk algınlığı gibi hastalıklar hususunda dikkat etmeli ve kendinize gereken özeni gün içerisinde göstermelisiniz. Önceden tedbir almak lehinize olacaktır.

YENGEÇ

Bugünlerde sevgi dolu paylaşımların yükseleceği bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.

Çevrenize ışık saçacaksınız.

ASLAN

Aşk hayatınızda verimli haberler alarak geleceğe umutla bakabilirsiniz. Mesleki konularda çabalarınızın görüldüğünü ve taktir edildiğini bilmek içinizi ferahlatabilir.

BAŞAK

Bugünlerde duygularınızın yükseldiğini görebilir gün içerisinde anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz.

Akşam saatlerinde huzurunuz artabilir.

TERAZİ

Mesleki konularda da yine konunun uzmanından ya da dostlarınızdan yardım alarak ilerleyebilirsiniz. Aşk konusunda kendinizi verimli bir şekilde gösterebileceksiniz.

AKREP

Sağlık konusunda dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

Sevdiklerinize karşı aşırı fedakar olup onları düşünürken bazen kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.

YAY

Çabuk sinirlenmemeye çalışmak sizin için önemli olabilir. Özellikle güne başlarken huzursuz uyanabilirsiniz ancak gün içerisinde güzel haberlerle toparlayabilirsiniz.

OĞLAK

Kalbinizin sesini dinlemek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle aşk ilişkilerinde verimli olabilmek için kalbinizi dinleyerek gurur yapmadan partnerinize ilerleyebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde ev ve aile hayatınıza karşı oldukça düşkün olabilirsiniz. Özellikle aile ilişkilerinizi düzenlemek ve onların fikrini almak için uygun bir gün.

BALIK

Bu aralar aşk hayatınızı düzeltmek için göstereceğiniz aktif çaba karşı tarafın hoşuna gidebilir zira diğer küslükleri de sonlandırmak için uygun bir gün.