Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir.

Hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.

BOĞA

Yaşanacaklara direnmek daha çok stresle karşı karşıya olmanıza neden olabilir.

Duygusal açıdan isteklerinize olumlu yanıtlar alabilir, aşkta şanslı olabilirsiniz.

İKİZLER

Bu aralar beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz.

Gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkide sezgilerinizi ve kalbinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir.

Gördüğünüz sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici ve muallakta bırakıcı olmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN

İş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir.

Sempatik görüntünüz herkesin olumlu yönde ilgisini çekebilir.

BAŞAK

Bugünlerde pişman olacağınız şekilde tepki göstermemeye ve ani kararlar almamaya çalışın ve aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya geçmeye çalışın.

TERAZİ

Fazla konuşma olan ortamlardaki yoğun enerji başınızı ağrıtabilir, empati yönünüz gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

AKREP

Bugün kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz ve sosyal açıdan da arkadaşlarınızla kaliteli paylaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz bir gün içindesiniz.

YAY

Bugünlerde stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz.

İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun.

OĞLAK

Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Özellikle evli olan Oğlak'lar aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler.

KOVA

Bugünlerde özellikle iş ve mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Aşırı sosyal ve yoğun ortamlardan kaçınmak size iyi gelecektir.

BALIK

Balık'lar evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler.

Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var. Emekleriniz karşılık görecek.