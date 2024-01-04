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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
4 Ocak 2024, Perşembe

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4 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir.
Hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.

BOĞA
Yaşanacaklara direnmek daha çok stresle karşı karşıya olmanıza neden olabilir.
Duygusal açıdan isteklerinize olumlu yanıtlar alabilir, aşkta şanslı olabilirsiniz.

İKİZLER
Bu aralar beklemediğiniz kişilerden ilgi görebilirsiniz.
Gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkide sezgilerinizi ve kalbinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda beklenmedik sürprizler yaşanabilir.
Gördüğünüz sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici ve muallakta bırakıcı olmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN
İş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir.
Sempatik görüntünüz herkesin olumlu yönde ilgisini çekebilir.

BAŞAK
Bugünlerde pişman olacağınız şekilde tepki göstermemeye ve ani kararlar almamaya çalışın ve aldığınız kararları yavaş yavaş uygulamaya geçmeye çalışın.

TERAZİ
Fazla konuşma olan ortamlardaki yoğun enerji başınızı ağrıtabilir, empati yönünüz gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

AKREP
Bugün kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz ve sosyal açıdan da arkadaşlarınızla kaliteli paylaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz bir gün içindesiniz.

YAY
Bugünlerde stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz.
İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun.

OĞLAK
Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Özellikle evli olan Oğlak'lar aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler.

KOVA
Bugünlerde özellikle iş ve mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Aşırı sosyal ve yoğun ortamlardan kaçınmak size iyi gelecektir.

BALIK
Balık'lar evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler.
Bunun daha çok kendi çabalarınızla olacağını hep göz önünde bulundurmanızda fayda var. Emekleriniz karşılık görecek.

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