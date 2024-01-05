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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
5 Ocak 2024, Cuma

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5 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar sürekli tetikte olmanız mutsuzluğunuzu hazırlamanız anlamına gelebilir. Bir şeyleri kabullenmemek adına sürekli zihninizi yoruyorsunuz.

BOĞA
Bilimsel ve adil kararlar vererek muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz.
Manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor.

İKİZLER
Edişe verici bir durum olmasa da özel tedbir almalısınız. Birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle bir şey yok sadece siz evham ediyorsunuz.

YENGEÇ
Gerçekleri kabullenerek çözümler üretebilirsiniz. Özellikle mali konularda bir hayli sıkıntılı dönemdesiniz. Harcamalarınızı dikkatli yapmalısınız.

ASLAN
Bugünlerde bir takım kişiler sizin imkanlarınızdan faydalanmak adına çevrenizde bolca dolaşabilirler. Aman dikkat edin mali kayıplar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK
Kendinizde karşı dürüstsünüz. Merhamet yönünüz ağır basacak. Sizinde kendinize göre bir takım arzularınız olması gayet doğal çabalamalısınız.

TERAZİ
Hayatınızda çok önem verdiğiniz değerlerden ani baz geçebilir ve planlarınızı yenilenebilirsiniz.
Kendinizi başkalarına adamış gibisiniz adeta.

AKREP
Problemleri nezaket ile çözmeli kendinizi ifade ederken pişman olacağınız cümleler kurmamalısınız.
Bugün aşk hayatınız dikkat isteyebilir.

YAY
Kendinizi iş konusunda öyle şartlamışsınız ki adeta siz değil başka biri olmuşsunuz. Hiç bir şekilde sahte dostluklara rağbet etmiyordunuz.

OĞLAK
Duygusal açıdan kendinize faydalı olabilecek daha rasyonel hedefler koymak ilişkinizi verimli kılacaktır.
Zaman içerisinde birbirinizi tanıdıkça açılmayı tercih edin.

KOVA
Bugünlerde çevrenize karşı çok fazla cesur davranmamalı, tekinsiz gördüğünüz noktalarda sezgilerinizi dinlemelisiniz. Hemen herkese güvenmemelisiniz.

BALIK
Cazibenizin artacağı ve aşk konusunda ilgi göreceğiniz bir dönemdesiniz. Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

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