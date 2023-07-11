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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 11 Temmuz 2023, Salı

11 Temmuz tarihli günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün durduğunuz yerde durmayı pek istemeyeceksiniz. Bu sebepten arkadaşlarınızla olmak ya da herhangi bir etkinliğe katılmak iyi gelebilir. Mutlu hissedeceksiniz.

BOĞA
Herhangi bir isteğinize karşı çözümün hareket etmekten geçtiği herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz. Pes etmek yerine kapsamlı planlama yapmalısınız.

İKİZLER
Kendinizi enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz.
Güne yüksek tempo ile başlamak ve enerjinizin yüksek olması sizi başkalarına karşı daha anlayışlı hale getirebilir.

YENGEÇ
Duygusal açıdan yoğun ve tutkulu bir ilişki kurmak için öncelikle bolca konuşmalı ve bazı çizgilerinizi karşılıklı olarak net bir şekilde dile getirmelisiniz.

ASLAN
Kendinizi kontrol etmeniz ve adalet yargınızı asla dengesizleştirmemeniz gereken bir gündesiniz. İddalı kararlarınızı vermek için ilerleyen günleri bekleyebilirsiniz.

BAŞAK
Aşk hayatınızda kendinizi daha araştırmacı hissedeceğiniz bir gündesiniz ayrıca ilişkinizde aksiyonun da eksik olmayacağı günler içerisine girmiş bulunmaktasınız.

TERAZİ
Bugünlerde belirgin isteklerinizi saklamanızın size bir faydası olmayacaktır bu sebepten mesleki işlerinizi daha net bir şekilde gerçekleştirin.

AKREP
Birlikte yaşadığınız kişilerle alakalı güzel bir iletişim kuracaksınız.
Sağlıklı iletişim kurmak ilerleyen günlerde bir yardıma ihtiyacınız olduğunda size faydalı olacak.

YAY
Aldığınız kararlar ve planlarınızın taktir ile karşılanacağı bir gündesiniz. Özellikle işiniz için tasavvur ettiğiniz planları üstlerinize açmanız sizin için iyi olacak.

OĞLAK
Tutumlu ve ne istediğini bilen halleriniz ile aile içerisindeki sevgi ve saygıyı üzerinize toplayacaksınız.
Bugünlerde bazı hesaplamalarınızda başarısız olabilirsiniz.

KOVA
Özellikle partnerinize karşı affedici olmanız ve güzel anların tadını çıkarmanız size iyi gelebilir. Günü daha anlayışlı geçirmek sizlerin de doğasına yansıyabilir.

BALIK
Takım çalışmasında bulunduğunuz kişilere karşı daha güler yüzlü olabilir, ekibin enerjisini de yükselterek çevrenizdeki herkesi kolayca kendi ruh halinize çekebilirsiniz.

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