5 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Mars Terazi burcunda seyrederken aşk ile alakalı konularda verimli olamayabilirsiniz.

Partnerinizle olan açmazları çözmeyi ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var.

BOĞA

Aşk hayatınızda daha nazik ve anlayışlı bir tutum sergileyebilirsiniz.

İkili ilişkilerde risk alan ve kendisini kontrol etmekte güçlük çeken yönleriniz ön plana çıkabilir.

İKİZLER

Bugünlerde kendinizi genel anlamda sakin hissedebilirsiniz ancak hisleriniz zorlandığı taktirde beklenen veya ön görülenden büyük tepki gösterebilirsiniz.



YENGEÇ

Acaba ben nerede hata yapıyorum hissinin hayatınıza yaygın olacağı bugünlerde kendinizi ve hayatınızı tanımak için evrensel bir fırsat almış ve kullanıyor olacaksınız.

ASLAN

Aşk hayatınızla alakalı diğer konularda da lması gerekenin kararını çekinmeden alabileceksiniz.

Bu çeşit bir yalnızlık ve size kendinizi korumayı öğreterek iyi gelebilir.

BAŞAK

Aşk hayatınızda kendinizi daha anlayışlı ve sakin hissedeceğiniz bir gündesiniz ancak iş konularında ani parlama haline karşı dikkatli olmanız gerekmekte.

TERAZİ

Burcunuzda seyahat eden Mars gezegeni zorlayıcı bir görünüm oluşturmakta. İlişkiler, estetik ve düzenleme gibi meselelerde karmaşık bir dönem geçirebilirsiniz.

AKREP

İsteklerinizi uçuk bir şekilde elde etmeye çalışmak yerine temkinli ve düzenli bir hal ile ilerleyebilirsiniz.

Verimli haliniz birlikte çalıştığınız kişilerin de dikkatini çekecek.

YAY

Aşk ilişkilerinizle alakalı konularda şanslı olduğunuz bir evredesiniz.

İçsel planda geçici olacak nedensiz bir mutsuzluğunuz kısa süre olabilir.

OĞLAK

Duygusal olarak kendinizi yeterli hissedeceğiniz ve dengede olacağınız bir gün olsa da partneriniz sizin kadar sakin olmayabilir. Ona karşı anlayışlı olmanız gerekiyor.

KOVA

Aşk hayatınızda sevgi dolu olduğunuz bir gündesiniz. İş hayatınızda da enerjiniz artış göstermekte. Ayrıca işte verimli ve kazandırıcı bir tutum sergileyeceksiniz.

BALIK

Yeterliliklerinizi sorgulayacağınız bugünlerde eksiklerinizi değiştirme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.