KOÇ
Mars Terazi burcunda seyrederken aşk ile alakalı konularda verimli olamayabilirsiniz.
Partnerinizle olan açmazları çözmeyi ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var.
BOĞA
Aşk hayatınızda daha nazik ve anlayışlı bir tutum sergileyebilirsiniz.
İkili ilişkilerde risk alan ve kendisini kontrol etmekte güçlük çeken yönleriniz ön plana çıkabilir.
İKİZLER
Bugünlerde kendinizi genel anlamda sakin hissedebilirsiniz ancak hisleriniz zorlandığı taktirde beklenen veya ön görülenden büyük tepki gösterebilirsiniz.
YENGEÇ
Acaba ben nerede hata yapıyorum hissinin hayatınıza yaygın olacağı bugünlerde kendinizi ve hayatınızı tanımak için evrensel bir fırsat almış ve kullanıyor olacaksınız.
ASLAN
Aşk hayatınızla alakalı diğer konularda da lması gerekenin kararını çekinmeden alabileceksiniz.
Bu çeşit bir yalnızlık ve size kendinizi korumayı öğreterek iyi gelebilir.
BAŞAK
Aşk hayatınızda kendinizi daha anlayışlı ve sakin hissedeceğiniz bir gündesiniz ancak iş konularında ani parlama haline karşı dikkatli olmanız gerekmekte.
TERAZİ
Burcunuzda seyahat eden Mars gezegeni zorlayıcı bir görünüm oluşturmakta. İlişkiler, estetik ve düzenleme gibi meselelerde karmaşık bir dönem geçirebilirsiniz.
AKREP
İsteklerinizi uçuk bir şekilde elde etmeye çalışmak yerine temkinli ve düzenli bir hal ile ilerleyebilirsiniz.
Verimli haliniz birlikte çalıştığınız kişilerin de dikkatini çekecek.
YAY
Aşk ilişkilerinizle alakalı konularda şanslı olduğunuz bir evredesiniz.
İçsel planda geçici olacak nedensiz bir mutsuzluğunuz kısa süre olabilir.
OĞLAK
Duygusal olarak kendinizi yeterli hissedeceğiniz ve dengede olacağınız bir gün olsa da partneriniz sizin kadar sakin olmayabilir. Ona karşı anlayışlı olmanız gerekiyor.
KOVA
Aşk hayatınızda sevgi dolu olduğunuz bir gündesiniz. İş hayatınızda da enerjiniz artış göstermekte. Ayrıca işte verimli ve kazandırıcı bir tutum sergileyeceksiniz.
BALIK
Yeterliliklerinizi sorgulayacağınız bugünlerde eksiklerinizi değiştirme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.