3 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Dua edeceğiniz ve kendinizi önemseyeceğiniz bugünlerde çevrenizden göreceğiniz etki sizi daha da motive edebilir. Dostlarınızın güzel fikirleri ile motive olabilirsiniz.

BOĞA

Aşk ilişkilerinde de aktif pozitif durumlar meydana gelebilir. Özellikle öğlen saatlerinde aşk mesajları alabilirsiniz, eski sevgiliniz bile dönebilir.

İKİZLER

Toplumsal bilincinizin belirgin olarak gelişeceği bugünlerde dostluklarınız daha da sağlamlaşabilir zira empati hassasiyetiniz kimseyi kırmanıza izin vermeyecek.



YENGEÇ

Olaylar hakkında kuruntu yapmaya meyilli olabilirsiniz.

Olaylar beklediğiniz kadar kötü gitmeyebilir ancak siz kendinizi ihtimallerle çoktan strese boğabilirsiniz.

ASLAN

Mevcut durum zorlayıcı görünse de sezgileriniz sayesinde her zaman bir çıkış yolu vardır.

Bugün kendinizi biraz yorgun ama yine de her konuda şanslı hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Titiz çalışmanız ve başarılarınız hali hazırda iş arkadaşlarınızı kıskandırıyor olabilir, gireceğiniz polemikleri alehinize kullanmak için etrafınızda hazır bekleyen kişiler olabilir.

TERAZİ

Başarı için bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebilir.

İstediklerinizin hayatınızda kalması gün sonunda hem huzur hem de ileriye dönük cesaret verecek.

AKREP

Yalnız olan Akrep'ler hiç beklemedikleri bir anda aradıkları partneri bulabilirler ve damdan düşer gibi bir ilişkiye başlayarak kendileri de şoka girebilirler.

YAY

Sevme eylemi içerisinde kaldığınız sürece herkesten ve evrenden karşılık göreceksiniz.

Kırgın olduğunuz kişilerle görüşüp barışmaya niyet ederseniz huzura ereceksiniz.

OĞLAK

Dışardan bir göz olarak olayları tasarlayın neler yapabileceğinizin bir dökümanını kafanızda belirleyin, gerekirse yazın ve birkaç hafta içerisinde eylemlerinize başlayın.

KOVA

Elde etmeyi çok istediğiniz bir şey hayatınızda belirebilir. Son bir senenin en pozitif süreci. Şansınızda da belirgin bir ivme kazanma durumu görebilirsiniz.

BALIK

Eğer imkanınız varsa tatile gidin. İlham verici yeni fikirleri hayatınıza çekebilir, aşk ve iş konularında isteklerinize ulaşmak için yeni bağlantılar yaratabilirsiniz.