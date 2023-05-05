5 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde stresinize hakim olmanız gerçekten çok önemli olacak. Kendinizi belli noktalarda kısıtlayın ve frenleyin. İş konusunda size yüklenen kişiler olabilir.

BOĞA

Bu aralar bir işi aşk ile yapmak olsun ya da ruh eşinizi bulmak ve romantik zaman geçirmek bağlamında oldukça güzel yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.



İKİZLER

Bugünlerde yüklendiğiniz sorumluluklar hedefinize giden yolda dahi olsa size fazla gelebilir, doğal olarak dinlenmeye ve hayattan keyif almaya ihtiyaç duyabilirsiniz.



YENGEÇ

Sizden uzakta olan kişilerin geldiği durumlar söz konusu olabilir. Şehir dışından gelecek akraba ya da arkadaşlarınız ve bu kültürel farklılık size iyi gelecek.



ASLAN

Kısıtı ve dar bakış açılarını ortadan kaldırarak yürüdüğünüz taktirde partnerinizle ya da hayalinizdeki kişiyle ilişkiniz çok daha kozmik bir noktaya taşınabilir.



BAŞAK

Zaman içerisinde kendinizi detaycı hissetseniz de partnerinize kendinizi her haliniz ile sevdirebileceksiniz.

Güzel detayları yakaladığınız sürece hayat mutluluk verecek.



TERAZİ

Kişisel alanınızı korumak adına bugün aktif bir çaba göstermeniz gerekebilir. Bir çok arkadaşınız size tekliflerle gelebilir ancak yalnız kalmak isteyebilirsiniz.



AKREP

Şansınızın iyiye döndüğü bugünlerde cinsiyetiniz ne olursa olsun kadınlardan destek alabilirsiniz.

Zaman içerisinde de hedeflerinize yürüyerek başarıya geçebilirsiniz.



YAY

Bugün partnerinize kendinizi tam olarak istediğiniz gibi ifade edemeyebilir bu sebepten de huzursuzluk ya da pişmanlık yaşayabilirsiniz.



OĞLAK

Bugünlerde manevi süreçlerde size destek olan kişilere karşı sevginiz artabilir. Somut bir kazanım yaşamak için aktif bir yaşam benimsemeniz gerektiğini de unutmayın.



KOVA

Yapı olarak kendinizi anda birkaç şeyle meşgul edebiliyor ve pratik olduğunuzu görmek bazı hem cinsleriniz tarafından kıskanılabilir bir durum haline gelebilir.



BALIK

Partnerinize karşı içinizden geldiği gibi davranın ve ilk etapta kulağa zorlayıcı gelse de eğer sevginizi göstermek istiyorsanız gösterin, mutluluğunuz artacak.