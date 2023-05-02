2 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Karşı cinsin çekiminize kapılması ve seçenek bolluğu arasında kararsızlık yaşayabilir ayrıca mevcut ilişkinizi de bitirip bitirmeme hususunda istemsiz zaman kaybedebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz.

Çıkar ve ihtiyaçlarınızın dışında sırf kapitalist olduğu için size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz.

İKİZLER

Yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı riske atmak istememeniz bir süre sonra sizin hayalleriniz ve hedefleriniz arasına kendinizi koymanıza neden olabilir.

YENGEÇ

Maddi konularda evrenden destek göreceğiniz bugünlerde kendiniz ve sevdikleriniz için bir tatil planı oluşturabilirsiniz. Geçmişi irdelememenizde fayda var.

ASLAN

Eğer ilişkiniz yok ise yalnızlığınızı kafanıza takabilir ya da eski ilişkinize takıntı halinde yönelebilirsiniz.

Sakinleşin ve sürecin geçici olduğunu bilerek hareket edin.

BAŞAK

Bugünlerde bir şeyler yapmak yerine hayatın akışına güvenmeye ihtiyacınız var. Evren bolluk ve bereketini size sunup ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

TERAZİ

Bazı konularda yanlış kararlar alabilir, maddi sıkıntı çekebilirsiniz.

Alım-satım işlerinde dikkatli olun ve kredi kullanmak gibi işlere girmemenizde fayda var.

AKREP

Hayatı biraz akışına bırakmak için harekete geçebilirsiniz artık.

Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyor, farkında olmadan hayatın eğlencesini kaçırıyorsunuz.

YAY

Kendi hedeflerinize yürüyün ve başkalarının etkilerini üzerinizde taşımaktan özgürleşin. Eleştiriler yapıcı olmadığı sürece dikkate değer değillerdir, unutmayın.

OĞLAK

Maddi bağlamda olabileceği gibi manevi konularda da olabilir ancak yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun ve hemen her şeyinizi paylaşmamaya özen gösterin.

KOVA

Etrafınızdakilerin size nazar değdirebilme ihtimallerini göz önünde bulundurarak hareket edin. Sağlıklı birşey ile kendinizi şımartın etkilere açık bir dönemdesiniz.

BALIK

Size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için disiplinle olaylara dahil olmalısınız. Ne istediğinizi bilmeniz ve kısa vadelere bölerek hareket etmeniz oldukça önemli.