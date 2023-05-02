KOÇ
Karşı cinsin çekiminize kapılması ve seçenek bolluğu arasında kararsızlık yaşayabilir ayrıca mevcut ilişkinizi de bitirip bitirmeme hususunda istemsiz zaman kaybedebilirsiniz.
BOĞA
Bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat etmelisiniz.
Çıkar ve ihtiyaçlarınızın dışında sırf kapitalist olduğu için size hizmet etmeyen şeyler alabilirsiniz.
İKİZLER
Yaşadıklarınızı ve yaşayacaklarınızı riske atmak istememeniz bir süre sonra sizin hayalleriniz ve hedefleriniz arasına kendinizi koymanıza neden olabilir.
YENGEÇ
Maddi konularda evrenden destek göreceğiniz bugünlerde kendiniz ve sevdikleriniz için bir tatil planı oluşturabilirsiniz. Geçmişi irdelememenizde fayda var.
ASLAN
Eğer ilişkiniz yok ise yalnızlığınızı kafanıza takabilir ya da eski ilişkinize takıntı halinde yönelebilirsiniz.
Sakinleşin ve sürecin geçici olduğunu bilerek hareket edin.
BAŞAK
Bugünlerde bir şeyler yapmak yerine hayatın akışına güvenmeye ihtiyacınız var. Evren bolluk ve bereketini size sunup ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
TERAZİ
Bazı konularda yanlış kararlar alabilir, maddi sıkıntı çekebilirsiniz.
Alım-satım işlerinde dikkatli olun ve kredi kullanmak gibi işlere girmemenizde fayda var.
AKREP
Hayatı biraz akışına bırakmak için harekete geçebilirsiniz artık.
Bazı hedefleriniz için çok fazla çaba harcıyor, farkında olmadan hayatın eğlencesini kaçırıyorsunuz.
YAY
Kendi hedeflerinize yürüyün ve başkalarının etkilerini üzerinizde taşımaktan özgürleşin. Eleştiriler yapıcı olmadığı sürece dikkate değer değillerdir, unutmayın.
OĞLAK
Maddi bağlamda olabileceği gibi manevi konularda da olabilir ancak yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun ve hemen her şeyinizi paylaşmamaya özen gösterin.
KOVA
Etrafınızdakilerin size nazar değdirebilme ihtimallerini göz önünde bulundurarak hareket edin. Sağlıklı birşey ile kendinizi şımartın etkilere açık bir dönemdesiniz.
BALIK
Size iyi gelmeyen şeyleri bırakmak için disiplinle olaylara dahil olmalısınız. Ne istediğinizi bilmeniz ve kısa vadelere bölerek hareket etmeniz oldukça önemli.