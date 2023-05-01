1 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

İsteklerinizi gerçekleştirecek potansiyelinizin ortaya çıktığını kendiniz de hissedeceksiniz. Bu sebepten hayal ve hedeflerinizi büyük tutmanızda fayda var.

BOĞA

Aşk konularında mutlu hissedeceğiniz bir zamandasınız. Aşk hayatınıza dair bütünü ile güzel haberler alacak ve girişeceğiniz aksiyonlarda başarılı olabileceksiniz.

İKİZLER

Bugünlerde somut edinimler kazanacağınız bir zamandasınız.

Rekabet içine girmektense iş birliği yapmak sizlere maddi manevi kazanım sağlatacaktır.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda alışkanlık ve bağlılık arasında gidip gelen bir hisse bürünebilir bu yüzden sürdürülemez bir ilişkiniz olsa bile sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz.

ASLAN

Negatif enerjilere karşı hassaslaşacağınız bir döneme girebilirsiniz. İşlerinizin yolunda gitmesi için düşüncelerinizi olumlu ve verimli tutmanızda fayda var.

BAŞAK

Maddi kaynaklar bakımından bereketinizi arttırabilir hatta yeni iş sahaları bulabilirsiniz.

Kendinizi mutlu ve bereketli hissedecek, enerjinizi partnerinize de yansıtacaksınız.

TERAZİ

Aşk ve duygusal konularda partnerinizle çatışmamak için çaba gösterin ve kendinizi daha iyi hissedebilmek adına bu konuda daha yapıcı olmaya çalışın.

AKREP

Tatil yapmak için çok uygun bir dönemdesiniz.

Kalbinizin sizi götürdüğü yere gidin. Maddi konularda oldukça bereketli bir zaman geçireceksiniz.

YAY

Çevreniz genişleyecek ve bu süreçte herkese karşı farklı bir bakış açısı kazanmanız gerekebilir, herkese göre tutumunuzu ayarlamanız gerekebilir.

OĞLAK

Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir, önemli olan ne istediğinizi bilmeniz ve düşüncenizi olumlu tutmanız.

KOVA

Oturtamadığınız bazı problemler bugünlerde kendiliğinden çözüme ulaşabilir.

Yeter ki niyetlerinizi temiz bir dille ifade edin ve mutlu olmayı isteyin.

BALIK

Başardıklarınızın tadını çıkartın ve minnet enerjisinde olun. Pasif bekleme süreci ve planlama doğrultusunda hareket ederseniz sizin için yararlı olacaktır.