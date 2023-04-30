30 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi beğenmenin hiçbir sakıncası yoktur, burada denge diğer insanların da sizler gibi kusursuz yapıya sahip olduğunu bilerek hareket etmek ve idrak etmektir.



BOĞA

İhtimallere karşı kendinizi açık tutun ve somut olmayın.

Gerçekçi yaklaşımları bir noktaya kadar geride bırakmalı ve hayal gücünüze şans tanımalısınız.



İKİZLER

Bereketin hayatınızda hüküm süreceği bir zamana giriyorsunuz.

Özellikle yeni kariyer yeni mevki ya da yeni maddi kaynaklar sizleri olumlu yönde etkileyecek.



YENGEÇ

Keyfinizi kaçıran durumlara karşı güçlü durabilmeniz önem kazanacak. Kendinizi daha iyi hissetmek için iyi düşünün ve pişman olmayacağınız şekilde kararlar alın.

ASLAN

Maddi kaynaklarınızla sınırlı kalmamak ve hayatın zevklerini tatmak için yüklü para kazanmak gerekmediğini anlamak için uygun hareket edebileceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK

Partneriniz de ilişkinizi verimli hale getirmek için elinden geleni yapacak ve karşılıklı çaba ile ilişkiniz düzene girecek. Aşkta sevgi dolu bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Bugünlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz.

Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir.

AKREP

Aşk konusunda verimli olacağınız bir gündesiniz. Kendinizi partnerinizle romantik bir ilişki yaşamaya adayın ve sonuçta sevginizin gördüğü karşılık ile mest olun.



YAY

Etrafınızdaki sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

İnsanlar çevrenizi ya da sosyal statünüzü kıskanarak size negatif enerji gönderebilirler.

OĞLAK

İş alanı başta olmak üzere diğer alanlarda da çabalarınızın görülmesini ve taktir edilmesini istiyorsunuz.

Eleştiriye de açık olmak bu süreçte önem kazanacaktır.



KOVA

Bugünlerde beklemede kalmanızda fayda var. Aşk hayatınızla alakalı olarak sabırlı olmalı ve partnerinize karşı mümkün olduğunca anlayışlı olabilmelisiniz.

BALIK

Sevgi konularında bugün, günün en şanslı burcu sizsiniz. Aşk ilişkilerinizde düzelmeye gidecek durumlar oluşabilir, kendinizi sevgi içerisinde yüzüyor gibi hissedebilirsiniz.