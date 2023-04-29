29 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konularında mutluluğu yakalacağınız bir süreçtesiniz.

Partnerinizle şefkatli bağlantı kurabilirsiniz.

İkili ilişkilerin hayatınızda önem kazanacağı bir süreç içerisindesiniz.



BOĞA

Hayatınızın her alanından keyif alacağınız bir gündesiniz.

Hayatın hep güzel yönlerini görme fırsatı yakalayacak, bundan da mutluluk duyacaksınız.



İKİZLER

Olayları kötü veya iyi diye ayırmak yerine bütünsel olarak görmeye çalışın. Böyle yaptığınızda karşınızdaki kişiye de hak verme fırsatı yakalayacaksınız.



YENGEÇ

Harekete geçmektense geleceğinizi tasarlamak için uygun bir gün. Karlı bir iş planı aklınıza gelebilir, ya da kendinizi ifade edeceğiniz bir pozisyon yakalayabilirsiniz.



ASLAN

Duygularınızı ifade ederken sakin bir tavır takının ve olayları yanlış anlamadığınızdan emin olun. Partnerinizin sevgisine ve kendi sezgilerinize güvenmeyi ön planda tutun.



BAŞAK

Bereketinizin artacağı için bir işe girecekseniz girebilirsiniz ya da ev alacaksanız yönelebilirsiniz her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün.



TERAZİ

Aşk hayatınızla alakalı deneyimleri hayatınıza çekeceğiniz bir evredesiniz.

Karakteristik olarak adil olsanız da bunu nezaketle kombinlememek iyi gelecektir.



AKREP

İşinizde çok fazla detaylarla haşır neşir olmamanızda fayda var. Lider özelliklerinizi ön plana çıkartarak hedeflerinizi ortaya koyun, bu üstlerinizin de hoşuna gidecektir.



YAY

Elinize yüklü miktarda para geçebilir, tazminat davalarınız sonuçlanabilir, yeni bir iş kurabilir ya da yeni gelir kapılarını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.



OĞLAK

Bugünlerde hayatınızda ne yönde ilerleyeceğinize karar vermek hususunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak sezgileriniz size uzun vadede yol gösterecektir.



KOVA

Kalbinizdeki niyetleri gerçekleştirmek için kendinize zaman tanıyın. Sonuca değil sürecin vereceği zevke odaklanmak sizi hayatta gerçekten başarılı yapar.



BALIK

İstikrar konusunda problem yaşayabilirsiniz.

Kendinizi bir işe adapte ederken onun disiplin gerektirdiğini ve süreç olduğunu mutlaka aklınızda bulundurun.