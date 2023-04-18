18 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk ilişkilerinde kendinizi kötü hissettiğiniz, konularda partnerinizden net bir aydınlık bekleyin ve mümkün olduğunca her şeyi net bir şekilde konuşmaya çalışın.



BOĞA

Taşınma gibi niyetlerinizi de eyleme dökmek için uygun bir gün. Mevcut durumunuzda değişiklikle gelen bir iyileşmenin size iyi gelmesi, mutlu etmesi olası.

İKİZLER

Özellikle iş yerinizdeki insanların tavırları dostça olmayabilir.

Bu kişilere karşı önlem almak sizin zekanız için oldukça basit bir durum, etkileyiciliğinizi kullanın.

YENGEÇ

Güzel bir gün geçirebilmek için iç dünyanıza yönelmelisiniz. Bundan emin olduğunuzda etrafınızda da durumlar kararlılığınızla doğru orantılı olarak değişip gelişecektir.

ASLAN

Etrafınızdaki okların bir anda size döndüğü durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Özellikle iş yerinizde ağzınızdan çıkan her lafa dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

BAŞAK

Sizler için de bu gün barış odaklı bir gün olabilir. Etrafınızdaki insanlara yüce gönüllü davranmak onları daha da zor duruma sokabilir, bunun farkındasınız.

TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızda mutluluk vaat edici durumlar söz konusu. Romantik ve aşk dolu bir ilişki yaşayabileceğiniz bugünlerde keyfiniz artacak.

AKREP

Hayatınızda duygusal boşluklar olan ve herhangi bir bağımlılık geliştirmeye meyilli bir dönemdesiniz.

Bu yüzden kendinizi dengeye getirmelisiniz.

YAY

Hayata karşı esnek ve onunla beraber ilerlediğiniz taktirde hayat size karşı cömert davranacaktır.

Uzun vadeli planlar yapmamanız bugünlerde önemli olacak.

OĞLAK

Kendinizi iyi ifade edebilir bunun sonucunda küskünlükleri giderebilirsiniz. Güler yüzünüz ve sevgi dolu halleriniz etrafınızdakilere ışık saçarak sizi adeta yüceltebilir.

KOVA

Maddi kaynaklarınızı başkaları ile paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Özellikle de tutumlulukla cimrilik arasındaki sınırda gezebileceğiniz bir dönemdesiniz.

BALIK

Etrafınızdaki fırsatlara karşı farkındalıklı bir bakış açısı ile yaklaşmalı ve mümkün olduğunca o fırsatları değerlendirerek yeni kaynaklar oluşturabilmelisiniz.