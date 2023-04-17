KOÇ
Aşk hayatınızda partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz. Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında durabilirsiniz.
BOĞA
Bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Soğuk algınlığı ya da bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gerekebilir.
İKİZLER
Mesleki konularda güç ve motivasyonunuzu yeniden toplayabilirsiniz.
Bugünlerde hem kalıcı dostluklar kurabilir hem de bir takım ortaklıkların temellerini atabilirsiniz.
YENGEÇ
Bu aralar yeni biri ile tanışmak için uygun bir gündesiniz.
Neşeniz ve yüksek enerjiniz yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz.
ASLAN
İşle alakalı konularda bazı fırsatları kaçırdığınız için kendinizi pişman hissedebilirsiniz.
Duygusal konularda ise heveslendiğiniz konuşmaları devam ettirmeyebilirsiniz.
BAŞAK
Önemli işlerinizi başlatmak yerine erteleyebilirsiniz.
Süregelen işleriniz ya da geçmişten gelen bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.
TERAZİ
Sosyal açıdan arkadaşlarınızla zaman geçireceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Evinizde birtakım yenilik yapmak için de uygun bir gündesiniz, düşünceleriniz net olacak.
AKREP
Evli olan Akrep'ler çocuk sahibi olabilirler, yine sağlık alanında başlatmak istedikleriniz için uygun bir gündesiniz. Cesaretiniz oldukça yüksek olacak.
YAY
Bu aralar kendinizi geliştirmek için çevrenizdekilerin fikirlerini dinlemelisiniz.
Onların fikirlerine yıkıcı değil de daha yapıcı yaklaşmanızda fayda var.
OĞLAK
Bugünlerde aşk konusunda partnerinize olan ilginiz onun sevgisini kazandığı için uzun vadeli ilişkinin temellerini bugünden atabilirsiniz, güvenilir olacaktır.
KOVA
Aşk hayatınızda alacağınız haberlerin oldukça keyifli olacağı bir gündesiniz.
İş konusunda gün içerisinde hareketlilik size çok fazla gürültülü gelebilir.
BALIK
Gün içerisinde akışta yaşamayı tercih edebilir, iş konusunda alacağınız haberlere de şaşırmayabilirsiniz.
Özellikle bugün dışardan ruhsuz bir görünüm çizebilirsiniz.
17 Nisan günlük burç yorumları
KOÇ
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