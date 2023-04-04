RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 04 Nisan 2023, Salı

4 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Öz disiplini kendinizde hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir.

BOĞA
Aşk hayatınızda tecrübeli ve yol gösterici davranabilirsiniz.
Beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir, olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz.

İKİZLER
Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çaba gösterebilirsiniz.
Etrafınızdakilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine olayları akışa bırakabilirsiniz.

YENGEÇ
İkili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz.
Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN
İşle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte.
Çok fazla fırsat ve kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz.

BAŞAK
Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilir.
Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine onları çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız.

TERAZİ
Zorlandığınız konularda kendinizi verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilirsiniz.
Cesaretinizle taktir toplayabilir, iş ve özel yaşamınızda saygı kazanabilirsiniz.

AKREP
Olaylara yaklaşımınızın içedönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var. Dengeyi iyi kurmalısınız.

YAY
Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu hissedebilirsiniz. Bir şeyi bitirmek ya da başlatmak için yapacağınız aksiyonu almak için uygun bir dönem.

OĞLAK
Bugünlerde hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir.
Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.

BALIK
Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz içe dönük bir gün geçirebilirsiniz.
Partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 4 Nisan günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA