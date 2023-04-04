4 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Yaşadığınız problemleri çözmek için planlı olmayı tercih edebilirsiniz. Öz disiplini kendinizde hissetmek için daha çok çaba göstermeniz gerekebilir.



BOĞA

Aşk hayatınızda tecrübeli ve yol gösterici davranabilirsiniz.

Beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koyabilir, olgunca ve anlayışlı bir şekilde devam edebilirsiniz.



İKİZLER

Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir ortam yaratmak için çaba gösterebilirsiniz.

Etrafınızdakilerin size ayak uydurmasını beklemek yerine olayları akışa bırakabilirsiniz.



YENGEÇ

İkili ilişkiler hususunda karşı cinse açık bir tablo çizebilirsiniz.

Tanışmak, arkadaş olmak ve bir şeyler yaşamak gibi konulara sıcak bakmayı tercih edebilirsiniz.



ASLAN

İşle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte.

Çok fazla fırsat ve kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz.



BAŞAK

Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilir.

Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine onları çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız.



TERAZİ

Zorlandığınız konularda kendinizi verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilirsiniz.

Cesaretinizle taktir toplayabilir, iş ve özel yaşamınızda saygı kazanabilirsiniz.



AKREP

Olaylara yaklaşımınızın içedönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var. Dengeyi iyi kurmalısınız.



YAY

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu hissedebilirsiniz. Bir şeyi bitirmek ya da başlatmak için yapacağınız aksiyonu almak için uygun bir dönem.



OĞLAK

Bugünlerde hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir.

Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde kendinizi üşengeç hissedebilirsiniz, aldığınız kararların arkasında durmak zor olabilir ancak yine de bilmeniz gereken cesaretin size iyi geleceği.



BALIK

Sosyal olmayı tercih etmeyeceğiniz içe dönük bir gün geçirebilirsiniz.

Partnerinize gösterdiğiniz ilgisizlik dikkat çekebilir geçici bazı problemler baş gösterebilir.





