3 Nisan günlük burç yorumları
Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz.
Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.
BOĞA
Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.
Size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun.
İKİZLER
Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz.
Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle beraber daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.
YENGEÇ
İlişkide risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz. İşle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir.
Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz.
ASLAN
İş konusunda yenilikler başlatmak faydalı olabilir. Yenilikleri başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.
Yardım kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.
BAŞAK
Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.
Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz.
TERAZİ
Bugünlerde kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız.
AKREP
Bugünlerde partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz.
YAY
Aşk hayatınızda verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Partnerinize yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.
OĞLAK
Hayattan dilek ve niyetlerinizin minimal düzeyde olduğu şu günlerde kendinizi mutlu edebilmenin huzurunu sürebilirsiniz. Size huzur vererek rahatlatabilir.
KOVA
Bu aralar partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir. Bu destek manevi olabileceği gibi işle veya maddiyatla alakalı da olabilir.
BALIK
Arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız zira bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün.
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