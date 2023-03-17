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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 17 Mart 2023, Cuma

17 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Çevrenizle olan ilişkilerinizde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Strese girmek yerine çevrenizdeki kişilerin aslında size ne söylemeye çalıştıklarına odaklanarak onları anlamaya çalışın.

BOĞA
En büyük dostunuzun kendiniz olduğunu hep hatırlayın. Kendiniz ve hayalleriniz için göstereceğiniz bilinçli çaba size hayat yolunda hem tecrübe hem de başarı getirir.

İKİZLER
Sosyalleşmek ve insanlarla fikirlerinizi paylaşmak için oldukça uygun bir gündesiniz.
Sosyal çevrenizin genişlediği, insanlarla bir arada keyifli paylaşımlar yapabilme potansiyelinizin olduğu bir gündesiniz.

YENGEÇ
Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim için ayırmayı tercih edebilir ve entelektüel olarak merak ettiğiniz konuları araştırmaya ayırabilirsiniz.

ASLAN
Etrafınızdaki insanlara yaptığınız fedakarlıklar ya da gereğinden fazla verme halinizden kaynaklı sorunlar ve pişmanlıklar ortaya çıkabilir, onlardan arınmalısınız.

BAŞAK
Başarısızlıklarınız için kendinizi suçlamak yerine onların altından ders almaya ve öğrenmeye başlarsanız hayatınızda büyük bir değişikliğe imza atabilirsiniz.

TERAZİ
Farklı bakış açılarının hayatınızı ne denli düzene sokabileceğini görebilirsiniz. Ancak buradaki hassas denge söyleneni harfiyen yapmak veya düşünmek olabilir.

AKREP
Yeni borca bu dönemde girmemeye çalışın. Önemli işlerinize başlamayı da ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var. Haraketli olmak isteyeceksiniz.

YAY
Sosyal ve maddi şartlarınızın farkında hamleler yapmanız gerekmekte.
Bugünlerde gerçekçi olmayan hayallere destekleyici planlar olmadan kapılabilme potansiyeliniz var.

OĞLAK
Sosyal açıdan kendinizi daha verimli hissedebilmek için kalbinizi açmaya çalışın. İlk defa girdiğiz ortamlarda konuşmak istemeyebilir ya da gerginlik yaşayabilirsiniz.

KOVA
Sizler de bugünlerde etrafınızdakilerin düşüncesini çok fazla önemseyen grupta olabilirsiniz. Elbette çevrenizi önemseyin fakat eğer sizi ve yapmak istediklerinizi kısıtlıyorsa o zaman problem teşkil eder.

BALIK
Maddi konularda bereketiniz artsa da iş konularında özellikle üstlerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte daha diplomatik davranmalı ve herkese güler yüzlü davranmalısınız.

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