KOÇ
Bugünlerde kuracağınız arkadaşlıklar ve iletişim odaklı her konu da uzun ömürlü olacak ve kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyecek nitelikte olacaktır.
BOĞA
Tartışmalarda haklı çıkma güdünüzden vazgeçerek mutlu olmayı seçeceksiniz.
Partnerinizin mükemmel olmadığını görünce daha büyük bir sevgi yaşayacaksınız.
İKİZLER
Mesleki konular üzerinden gerçekleşecek yeni gelişmeler sizleri oldukça mutlu edecek. Bu durum huzurunuzu arttırabilir ancak durduğunuz arkadaşlıklara dikkat.
YENGEÇ
Bu aralar aile ilişkilerinizi düzenlemek, kendinizi özel hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek ve Dünya deneyiminizi daha keyifli hale getirecek.
ASLAN
Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, böylelikle kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz.
Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.
BAŞAK
Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.
TERAZİ
Duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi ile arttırabilirsiniz.
Mükemmel uyumun yaşanacağı bugünlerde aşk odaklı olabilirsiniz.
AKREP
Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli bir gün geçireceksiniz.
YAY
Evinizi düzenlemek gibi konularda başarılı olabilirsiniz. Kariyer konusunda kendinizi eleştiriler ile kestiğinizi fark ettiğinizde hedeflediğiniz noktaya gelebileceksiniz.
OĞLAK
Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.
Başarılı hissedeceksiniz.
KOVA
Size bir şeyler öğretecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.
BALIK
Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda ihtiyatlı olduğunuzda pratik zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden başarı ile gelebilirsiniz.
14 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 13 Mart günlük burç yorumları 13 Mart 2023, Pazartesi KOÇ Partnerinizin fazla üstüne gidiyor ve tartışmalara açık bir hedef haline gelebiliyorsunuz. Akil davranmaya...
- 12 Mart günlük burç yorumları 12 Mart 2023, Pazar KOÇ Aşk hayatınızda daha sakin bir tutum benimsemeniz ve hemen her şeye zihninizde etiket koymamanız bugünlerde...
- 11 Mart günlük burç yorumları 11 Mart 2023, Cumartesi KOÇ Paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun. Ayrıca bereket ritüelleri için...
- 10 Mart günlük burç yorumları 10 Mart 2023, Cuma KOÇ Yüce gönüllülüğünüz dostlarınızın da ilgisini çekecek. Onlar da sizden iç huzuru yakalamak için destek bekleyebilirler. Kendinizi...
- 9 Mart günlük burç yorumları 09 Mart 2023, Perşembe KOÇ Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz. Bir süre böyle gitmek sizin için sağlıklı...