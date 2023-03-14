14 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kuracağınız arkadaşlıklar ve iletişim odaklı her konu da uzun ömürlü olacak ve kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyecek nitelikte olacaktır.



BOĞA

Tartışmalarda haklı çıkma güdünüzden vazgeçerek mutlu olmayı seçeceksiniz.

Partnerinizin mükemmel olmadığını görünce daha büyük bir sevgi yaşayacaksınız.



İKİZLER

Mesleki konular üzerinden gerçekleşecek yeni gelişmeler sizleri oldukça mutlu edecek. Bu durum huzurunuzu arttırabilir ancak durduğunuz arkadaşlıklara dikkat.



YENGEÇ

Bu aralar aile ilişkilerinizi düzenlemek, kendinizi özel hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek ve Dünya deneyiminizi daha keyifli hale getirecek.



ASLAN

Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, böylelikle kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz.

Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.



BAŞAK

Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.



TERAZİ

Duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi ile arttırabilirsiniz.

Mükemmel uyumun yaşanacağı bugünlerde aşk odaklı olabilirsiniz.



AKREP

Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli bir gün geçireceksiniz.



YAY

Evinizi düzenlemek gibi konularda başarılı olabilirsiniz. Kariyer konusunda kendinizi eleştiriler ile kestiğinizi fark ettiğinizde hedeflediğiniz noktaya gelebileceksiniz.



OĞLAK

Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.

Başarılı hissedeceksiniz.



KOVA

Size bir şeyler öğretecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.



BALIK

Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

Mesleki konularda ihtiyatlı olduğunuzda pratik zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden başarı ile gelebilirsiniz.