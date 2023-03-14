Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 14 Mart 2023, Salı

14 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kuracağınız arkadaşlıklar ve iletişim odaklı her konu da uzun ömürlü olacak ve kendinizi yalnız hissetmenizi engelleyecek nitelikte olacaktır.

BOĞA
Tartışmalarda haklı çıkma güdünüzden vazgeçerek mutlu olmayı seçeceksiniz.
Partnerinizin mükemmel olmadığını görünce daha büyük bir sevgi yaşayacaksınız.

İKİZLER
Mesleki konular üzerinden gerçekleşecek yeni gelişmeler sizleri oldukça mutlu edecek. Bu durum huzurunuzu arttırabilir ancak durduğunuz arkadaşlıklara dikkat.

YENGEÇ
Bu aralar aile ilişkilerinizi düzenlemek, kendinizi özel hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmek size iyi gelecek ve Dünya deneyiminizi daha keyifli hale getirecek.

ASLAN
Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, böylelikle kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz.
Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.

BAŞAK
Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.

TERAZİ
Duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi ile arttırabilirsiniz.
Mükemmel uyumun yaşanacağı bugünlerde aşk odaklı olabilirsiniz.

AKREP
Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli bir gün geçireceksiniz.

YAY
Evinizi düzenlemek gibi konularda başarılı olabilirsiniz. Kariyer konusunda kendinizi eleştiriler ile kestiğinizi fark ettiğinizde hedeflediğiniz noktaya gelebileceksiniz.

OĞLAK
Partnerinizin anlayış göstereceği bir dönemde olmakla beraber diğer kişilerden de anlayış ve taktir toplayacağınız bir dönemdesiniz.
Başarılı hissedeceksiniz.

KOVA
Size bir şeyler öğretecek güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Kariyer bağlamında daha verimli olabilmek adına daha spesifik bir planlama yapmanız gerekmekte.

BALIK
Kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda ihtiyatlı olduğunuzda pratik zekanız ile önünüze sunulan her işin üstesinden başarı ile gelebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 14 Mart günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA