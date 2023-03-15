KOÇ
Yeni bir ortama girmek, yeni bir çevre edinmek istiyorsanız ve yine aşk açısından daha verimli bir sürece girmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz.
BOĞA
Önümüzdeki günlerde sağlık, estetik, gibi alanlarda atılımlar yapabilirsiniz.
İstediklerinizin hayatınıza hızlıca aktığı bir döneme giriyorsunuz.
İKİZLER
Aşk hayatınızda atılımlar yapabilir ve partnerinize karşı anlayışlı bir imaj çizebilirsiniz.
Partnerinizim yoğun ilgisi ve sevgisini hissetmek sizleri oldukça mutlu edebilir.
YENGEÇ
Pazarlama, ticaret gibi işlerle uğraşan Yengeçler bugünlerde gelirlerini ikiye katlayabilirler. Yine primli işlerde çalışıyorsanız bereket ve başarı sizden yana olabilir.
ASLAN
Kişisel başarılarınızla ön planda olacağınız bugünlerde daha uygun ve sizi daha mutlu edecek iş imkanları ile de karşılaşabilirsiniz. Bu durum özgüveninizi arttırabilir.
BAŞAK
İlişkinizi ciddiye götürebileceğiniz gibi yeni bir ilişkide ciddiyet de görebilirsiniz. Aşk hayatınızda, kalıcı mutluluk getirebilecek adımlar atmaya başlıyor olabileceksiniz.
TERAZİ
Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek için uygun bir gün. Aşk konusunda partnerinize atacağınız yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.
AKREP
Edebi konularda ilham alabileceğiniz bugünlerde hayatınızda güzel şeylerin canlandığını hissetmek daha da fazlasını hayatınıza getirmesine vesile olabilir.
YAY
Anlaşılır olmanız ikili ilişkinizde avantajınız olacaktır.
Partnerinizin sizden beklentileri oluyor ve bu süreçte ne yapacağınız sizin kontrolünüzde olabiliyor.
OĞLAK
Aşk ilişkilerinizde dikkatli olmanız ve alınganlıktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Partneriniz size olan sevgisini oldukça fazla göstermeye başlayabilir.
KOVA
Bu aralar idealist yönünüzün bir süredir sizinle gelmesinden ötürü aşk konularına mesafe koymuş olsanız da partneriniz sizden artık ilgi bekleyebilir.
BALIK
Birden gelişen özgüven neticesinde ani çıkışlar yapabilir ve sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. Profesyonel hayatınıza da eşit şekilde ilginizi akıtmanız önemli olacak.
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KOÇ
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