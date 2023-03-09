KOÇ
Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.
Bir süre böyle gitmek sizin için sağlıklı olsa da eninde sonunda iş toplumuna uyum sağlamalısınız.
BOĞA
Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz.
Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.
İKİZLER
İlişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.
YENGEÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Bu da huzurunuzu arttırabilir.
İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.
ASLAN
Sezgilerinizi takip etmek bilhassa iş alanında size keyifli hissettirebilir. Kendinizi daha büyük bir bereket içerisinde bulabileceğiniz günler hayatınıza gelmekte.
BAŞAK
Ani sinirlenmemeli ve aile içi ilişkilerde tartışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.
Sizi rahatsız eden ortamlardan tartışma çıkarmadan uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.
TERAZİ
Tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli.
Kişisel yetenekleriniz sergilerken başkalarının düşüncelerini gereğinden fazla umursamamalısınız.
AKREP
İnsanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. İşinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız önemli olacak.
YAY
Aşk konusunda yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir.
OĞLAK
Bugünlerde kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir.
KOVA
Sosyal yaşantınız ya da ilişkiniz hususunda kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz. Ancak karşı tarafın sizi anlamasını çokta beklemeyin.
BALIK
Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.
Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.
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KOÇ
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