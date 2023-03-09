9 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.

Bir süre böyle gitmek sizin için sağlıklı olsa da eninde sonunda iş toplumuna uyum sağlamalısınız.



BOĞA

Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz.

Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.



İKİZLER

İlişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.



YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Bu da huzurunuzu arttırabilir.

İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.



ASLAN

Sezgilerinizi takip etmek bilhassa iş alanında size keyifli hissettirebilir. Kendinizi daha büyük bir bereket içerisinde bulabileceğiniz günler hayatınıza gelmekte.



BAŞAK

Ani sinirlenmemeli ve aile içi ilişkilerde tartışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.

Sizi rahatsız eden ortamlardan tartışma çıkarmadan uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.



TERAZİ

Tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli.

Kişisel yetenekleriniz sergilerken başkalarının düşüncelerini gereğinden fazla umursamamalısınız.



AKREP

İnsanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. İşinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız önemli olacak.



YAY

Aşk konusunda yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir.



OĞLAK

Bugünlerde kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir.



KOVA

Sosyal yaşantınız ya da ilişkiniz hususunda kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz. Ancak karşı tarafın sizi anlamasını çokta beklemeyin.



BALIK

Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.

Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.