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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 08 Mart 2023, Çarşamba

8 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Başkalarını mutlu etmek için kendinizden ödün verip vermemek arasında kalabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi öncelikli görmeniz önemli olacak.

BOĞA
Aşk hayatınızdaki hızlı gelişimleri gözlemleyerek günü tamamlayabilirsiniz.
Partnerinizden gördüğünüz ekstra ilgi sizi oldukça iyi bir ruh haline sokabilir.

İKİZLER
Partnerinizle kuracağınız iletişimlerde onu daha iyi anlayabilir, anlaşılabilir olduğunu görerek daha da yakınlaşmak için cesaretinizi arttırabilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde duygusal konularda kendinizi zirvede hissedebilirsiniz.
Yoğun duygular yaşayabilir, yaşadığınız duyguları partnerinize de aktarmak isteyebilirsiniz.

ASLAN
Özgüveninizin arttığı bir evreden geçtiğiniz için özellikle mesleki alanda yapmak istediklerinize atılmaya başlamak için uygun bir dönemdesiniz.

BAŞAK
İş konusunda fırsatlar elde edebilirsiniz.
Edindiğiniz fırsatları iyi değerlendirmeniz oldukça önemli olacak.
Bazen fırsatın gelip gelmediğinden emin olamayabilirsiniz.

TERAZİ
Bu aralar yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz günlerdesiniz.
Yeni iş kurmak isteyen ya da sektör değiştirmek isteyen Yay'lar ekstra başarılı olabilirler.

AKREP
Önünüzdeki fırsatları iyi kullanmak konusunda hevesli olabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bugünlerde duygusal olarak da olumlu bir süreç geçirebilirsiniz.

YAY
Aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeleri sürdürülebilir kılmak için istikrarlı olmalısınız, bu da hareketli yapınıza ve sürekli karar değiştirmenize zıt bir durum oluşturabilir.

OĞLAK
Aşk hayatınızda aldığınız kararların arkasında durmanız çok önemli olacak.
Partneriniz sizden beklenti duyabilir ve bu beklentileri karşılamaya hevesli olabilirsiniz.

KOVA
Kendinizi yalnız hissedebilir, bu yalnızlığınızı gidermek için dostlarınızla vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. yapacağınız sohbetler size mesajlar getirebilir.

BALIK
Sosyal açıdan olumlu bir haldesiniz. Dostluklarınızın derinden kurulduğu bugünlerde kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde belirgin başarı yakalayabilirsiniz.

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