KOÇ
İlişkisi olan Koç'lar ilişkilerini kurtarmak için belirgin aksiyonlar alabilirler.
Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.
BOĞA
Aşkınızı ifade edebilir ve sonucunu göze alabilirsiniz. Özellikle ilginizi belli etmek ve kendinizi ifade etmek hususunda olumlu sonuçlar doğuracak bir gündesiniz.
İKİZLER
Duygusal açıdan yerinde karar alabilmeniz için bir süre daha düşünmeniz gerekebilir.
İş konusunda gereksiz risk almaktan kaçınmalı ve rasyonel düşünmelisiniz.
YENGEÇ
Duygusal hissedeceğiniz bir günde olsanız da partnerinizden aynı hissiyatı yakalayamayabilirsiniz.
İyi anılarınız yüzünüzü gülümsetebilir ve verimli efektif olabilir.
ASLAN
Her şeyin yetişemediğiniz kadar hızlı aktığını hissedebilirsiniz.
Sabah saatlerinde günü planlayarak işe başlarsanız akşamı huzur içerisinde zaman geçirebilirsiniz.
BAŞAK
İletişimsel yeteneklerinizin ön plana çıkması ile beraber dobralık konusunda dikkatli olmalıısınız. Kırıcı olmamak hususunda kendinizi dengelemeniz gerekmekte.
TERAZİ
Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Bu enerjinizi korumak için daha istikrarlı olmalısınız. Küçük şeylerin kolayca moralinizi bozmasına izin vermeyin.
AKREP
Bugünlerde partnerinizle aranızdaki problemleri çözebileceğiniz bir dönemdesiniz.
Özellikle eskiden gelen tartışmaların bittiği sağlıklı bir sürece geçebilirsiniz.
YAY
Bugünlerde kendinizi ufak kazalara karşı korumayı ihmal etmemelisiniz.
Eğitim sürecine yeni girecekseniz netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.
OĞLAK
İsteklerinizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor olması sizi neşelendirebilir ve geleceğe dair heveslendirebilir.
İş odaklı olacağınız bugünlerde stresinizi arttırmamalısınız.
KOVA
Aşk konusunda kendinizi kısıtlayıcı bir halde hissedebilir, partnerinize tam olarak istediklerinizi aktaramayabilirsiniz. Aktarsanız bile çok anlaşılır olmayabilir.
BALIK
Kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda geçmişe nazaran farkı görebilir böylelikle daha verimli olabilirsiniz. Kendinizi verimli hissetmenizle beraber daha başarılı olabilirsiniz.
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KOÇ
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