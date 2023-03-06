6 Mart günlük burç yorumları
Kavga etmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Sinirlerinizin sınanacağı bu süreçte önceliğinizi sakin kalmaya ve kendinizi ifade etmeye vermelisiniz.
BOĞA
Etrafınızdaki kişilerle iyi niyetle problemlerinizi paylaşabilirsiniz ancak yine de fikirlerini ya da uyarılarını fazlaca dikkate almamanızda fayda var.
İKİZLER
Birden ilişki adımı çok hızlı bir sonuç doğurabilir bu yüzden o yüzden yavaş gitmek ve birbirinizi tanımaya çalışmak ilişkinin sürdürülebilirliğini arttıracaktır.
YENGEÇ
Ailevi ilişki ve aşk ilişkilerinizde ise başarılı bir dönemdesiniz.
Sevgi odaklı bir paylaşım söz konusu.
Kendinizi ilişkinizde istekle verici bir halde bulabilirsiniz.
ASLAN
Neyin ne olduğunu yargısızca ve mantık çerçevesinde bilirseniz önlem almanız çok daha kolay olacaktır.
Ayrıca fırsatlar da bugün size gelecekler.
BAŞAK
Duygusal açıdan güzel haberler alacağınız bugünlerde kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz.
Ayrıca iyi yiyeceklerle kendinizi beslemeniz size daha da enerji verecektir.
TERAZİ
Ailenizi karıştırabilecek dedikodu durumları oluşabilir. Burada kişisel önlemlerinizi almanız önemli. Aşk yaşayabilmek için kendinizi partnerinize duygusal olarak açın.
AKREP
Yüklü bir şeyler almak, zorlu bir kariyer planlamanız varsa akılcı davranmak ve bir adım ötenizi hesaplayarak gitmek size az hasarla çok başarı imkanı getirecektir.
YAY
Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmelerin iyi ya da kötü olması sizin olaylara göstereceğiniz tutum ile doğru orantılı olabilir.
OĞLAK
Hemen umusuzluğa kapılmak yerine bazı ilişkilerden özgürleşmek fikrini her zaman aklınızda bulundurun ve kişilere karşı bağımlılık geliştirmemeye çalışın.
KOVA
Yüklenen sorumluluklar pratik zekanızı ortaya çıkarmak ve size kendinizi tanıma fırsatı sunmak içindir.
Duygusal olarak daha başarılı bir döneme giriyorsunuz.
BALIK
Kendinizi başkaları ile kıyaslama hali sizin için odak konusu olabilir. Duygusal açıdan iyi hissedebilmek için kıyaslama konusundan vazgeçmeniz gerekmekte.
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