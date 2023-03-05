KOÇ
Kusurlarınızın çözümü noktasında istikrarlı gittiğiniz taktirde kendinizin en iyi versiyonu olabilirsiniz.
Bu da özgüveninizi arttırabilir ancak bunun için disiplin şart.
BOĞA
Aşk konusunda kendinize şans tanımalı ve isteklerinizi belirtmelisiniz.
Çekingenliğiniz ve ilişkiye tam olarak adapte olamayışınız adım atmanızı engellemesin.
İKİZLER
Kariyer bağlantılı konularda sözlerinizin yanlış anlaşılmaması hususunda dikkatli olmalısınız. Pişman olmamak için istediklerinizi açık bir ifade ile söylemeye çalışın.
YENGEÇ
Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz.
Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.
ASLAN
Çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında sıkıntı çıkartabilir.
Dengeyi iyi ayarlamak için daha fazla mantıkla hareket etmek gerekmekte.
BAŞAK
Geleceğinizi tasarlarken mevcut durumdan kopmamak için bir süre düşünerek hareket etmelisiniz.
Mesleki konularda da ayını şekilde düşünmeniz gerekebilir.
TERAZİ
Sosyal açıdan olumlu ve sabırlı bir dönemden geçmektesiniz.
Söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.
AKREP
Kendinize mesleki çevre edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Çevrenizle olan ilişkilerinizin beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması bugünlerde mümkün.
YAY
Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Uzun süredir ilişkisi olan Yay'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.
OĞLAK
Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.
Duygusal açıdan partnerinizin sizi anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.
KOVA
İlişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz bu da problem yaşamanıza neden olabilir. Yalnız olan Kova'lar aradıkları kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.
BALIK
Problemlerinizi partnerinizle konuşarak çözmeyi tercih etmelisiniz.
Mesleki konularda ağır ilerlemeniz sizi istediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.
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KOÇ
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