5 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Kusurlarınızın çözümü noktasında istikrarlı gittiğiniz taktirde kendinizin en iyi versiyonu olabilirsiniz.

Bu da özgüveninizi arttırabilir ancak bunun için disiplin şart.



BOĞA

Aşk konusunda kendinize şans tanımalı ve isteklerinizi belirtmelisiniz.

Çekingenliğiniz ve ilişkiye tam olarak adapte olamayışınız adım atmanızı engellemesin.



İKİZLER

Kariyer bağlantılı konularda sözlerinizin yanlış anlaşılmaması hususunda dikkatli olmalısınız. Pişman olmamak için istediklerinizi açık bir ifade ile söylemeye çalışın.



YENGEÇ

Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz.

Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.



ASLAN

Çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında sıkıntı çıkartabilir.

Dengeyi iyi ayarlamak için daha fazla mantıkla hareket etmek gerekmekte.



BAŞAK

Geleceğinizi tasarlarken mevcut durumdan kopmamak için bir süre düşünerek hareket etmelisiniz.

Mesleki konularda da ayını şekilde düşünmeniz gerekebilir.



TERAZİ

Sosyal açıdan olumlu ve sabırlı bir dönemden geçmektesiniz.

Söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.



AKREP

Kendinize mesleki çevre edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Çevrenizle olan ilişkilerinizin beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması bugünlerde mümkün.



YAY

Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Uzun süredir ilişkisi olan Yay'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.



OĞLAK

Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.

Duygusal açıdan partnerinizin sizi anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.



KOVA

İlişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz bu da problem yaşamanıza neden olabilir. Yalnız olan Kova'lar aradıkları kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.



BALIK

Problemlerinizi partnerinizle konuşarak çözmeyi tercih etmelisiniz.

Mesleki konularda ağır ilerlemeniz sizi istediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.